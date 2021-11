Pas un, pas deux, pas trois : ce sont les quatre nouveaux smartphones Nokia qui arriveront très bientôt

Le célèbre leaker Evan Blass a partagé sur Twitter les premières images et noms de code des nouveaux smartphones Motorola.

Avec un peu plus d’un mois avant la fin de l’année, les fabricants de smartphones continuent de travailler pour mettre sur le marché de nouveaux terminaux de milieu de gamme et d’entrée de gamme, bien que la plupart d’entre eux soient mis en vente l’année prochaine.

S’il y a quelques jours on vous dévoilait toutes les caractéristiques du nouveau mobile 5G pas cher de Samsung, le Galaxy A13 5G, grâce à son passage dans les bureaux de certification Bluetooth SIG, c’est maintenant au tour de Nokia, puisque pas un n’a fuité pas deux ou trois, mais quatre nouveaux smartphones de la marque finlandaise qui arriveront très prochainement sur le marché.

Les quatre nouveaux smartphones Nokia aussi

La fuite bien connue d’Evan Blass a posté un tweet récemment dans laquelle il dévoile les premières images des nouveaux smartphones Nokia et leurs noms de code, qui sont les suivants : N151DL, N150DL, N1530DL, N152DL.

Les images qui accompagnent ce tweet, que nous vous laissons sous ces lignes, nous montrent quatre terminaux avec des designs avec des éléments communs, tels que le logo de la marque au centre du dos et certaines caractéristiques différentes telles que les modules de caméra arrière .

Ainsi, le premier d’entre eux, dont le nom de code est N151DL, possède une partie avant avec une lunette inférieure assez prononcée et une encoche de type goutte et une partie arrière avec un module caméra circulaire très similaire à celui monté sur le dernier mobile lancé par la marque, le Nokia G50 5G.

Le deuxième des nouveaux smartphones de Nokia, nom de code N150DL, a une face avant très similaire au modèle précédent et une face arrière avec un module de caméra rectangulaire composé de trois capteurs et d’un flash LED.

Le troisième smartphone Nokia qui verra le jour très prochainement, dont le nom de code est N1530DL, a un design qui rappelle les terminaux d’il y a plusieurs années, puisqu’il possède une partie avant sans encoche ni trou dans l’écran avec deux bords assez prononcés en haut et en bas et un arrière avec un petit module ovale composé d’un seul capteur et d’un flash LED.

Enfin, le dernier des quatre nouveaux smartphones Nokia, nom de code N152DL, a un design très similaire à celui du deuxième modèle, avec une partie avant avec une encoche de type goutte et une lunette inférieure assez prononcée et une partie arrière avec un triple rectangle. module de caméra à l’intérieur duquel nous trouverons un flash LED.

Ni les spécifications ni la date de présentation de ces quatre nouveaux téléphones Nokia n’ont encore été dévoilées, mais, comme d’habitude, depuis Netcost-security.fr, nous vous tiendrons informés dans les meilleurs délais de toutes les informations que nous recevrons sur les nouveaux smartphones de la marque finlandaise.

