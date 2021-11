Galaxy S22 Ultra : toutes les spécifications de l’appareil photo superlatif de Samsung déjà dévoilées

La meilleure photographie mobile de Samsung pour 2022, découverte : ce seront les appareils photo du Galaxy S22 Ultra selon le populaire « leaker » @UniverseIce.

Déjà avec près de 90% de l’année 2021 terminée, Samsung continue de filtrer les détails de son prochain produit phare pour contrôler une machinerie médiatique qui les suit déjà avec un grand intérêt, d’autant plus qu’ils ont commencé à nous apprendre leur nouveau Galaxy S22 dans des rendus assez réalistes. voire des prototypes.

La plupart des experts des médias, du filtrage et de l’industrie mobile ont déjà spéculé sur la conception du système photographique du nouveau Galaxy S22, qui devrait conserver des lignes très similaires à la génération sortante dans les modèles les plus basiques, avec seulement un changement significatif dans un ‘ Version Ultra’ qui reprendra tout l’héritage de la famille Galaxy Note, aujourd’hui éteinte mais bien vivante dans l’imaginaire des fans de Samsung.

Et maintenant que nous savons déjà que les prototypes que les ingénieurs de Samsung manipulent abandonnent les bosses surdimensionnées pour mieux intégrer les capteurs dans le corps de l’appareil, directement sur la vitre arrière et individuellement, le populaire leaker @UniverseIce, sûrement le plus prolifique en succès autour de Samsung, il anticipe les spécifications de tous les capteurs d’un Galaxy S22 Ultra qui misera une nouvelle fois sur la photographie superlative.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra, révélé dans ses images les plus réalistes à ce jour

En fait, comme nous l’ont dit les collègues de xda-developers, le géant sud-coréen n’envisage pas de trop modifier sa feuille de route dans la partie matérielle, il pariera donc vraisemblablement sur des améliorations au niveau logiciel, notamment une application appareil photo avec des capacités plus importantes. , de nouveaux filtres et IA, ainsi que de nouvelles fonctionnalités au niveau du traitement d’image.

Concernant les capteurs, ils devraient être à nouveau au nombre de quatre et présenter les spécifications suivantes, qui comme vous le verrez sont similaires à celles du Galaxy S21 Ultra actuel :

Capteur HM3 108 MP large f / 1,8, 1 / 1,33 », pixel 0,8 um, champ de vision 85º

Capteur Sony ultra large 12 MP f / 2.2, 1 / 2.55 », pixel 1,4 um, champ de vision 120º

Téléobjectif 10 MP f/2,4, capteur Sony 1/3,52 », pixel 1,12 um, champ de vision 36º, zoom 3x

Téléobjectif périscope 10 MP f / 4.9, capteur Sony 1 / 3.52, pixel 1,12 um, champ de vision 11º, zoom 10x

Appareil photo S22 Ultra

108MP + 12MP + 12MP + 12MP, faux

108MP + 10MP + 10MP + 12MP, correct

108mp Version améliorée du HM3 principal 1 / 1,33 « 0,8 um F1.8 FOV 85

12MP 0.6X sony 1/2.55″ 1.4um F2.2 FOV 120

10MP 10X nouveau sony 1 / 3,52 « 1.12um F4.9 FOV 11

10MP 3X nouveau sony 1 / 3,52 « 1.12um F2.4 FOV 36 pic.twitter.com/RsS9fPK0hC – Univers de glace (@UniverseIce) 24 novembre 2021

Selon des sources, il y aura de nouveaux capteurs Sony dans les deux téléobjectifs, mais l’ultra grand angle de 12 mégapixels ne variera pas, pas plus que l’ISOCELL HM3 de Samsung avec 108 mégapixels, qui recevra des améliorations spécifiques sur le capteur, mais sans modification. entièrement votre conception.

Les capacités de zoom seront également les mêmes, avec des optiques 3 et 10x, bien que les résultats devraient s’améliorer considérablement avec les nouveaux capteurs et les améliorations du post-traitement.

Concernant la présentation du terminal, c’est John Prosser, un autre des informateurs habituels de l’écosystème Samsung, qui a parlé d’un Unpacked 2022 pour le 6 février, avec une date de lancement de ces nouveaux Samsung Galaxy S22 fixée au 18 prochain. Février.

