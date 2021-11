Samsung lance une application spéciale pour appareil photo pour prendre et traiter des photos RAW

Cette application pour appareil photo s’appelle Galaxy Expert RAW et pour le moment, elle n’est compatible qu’avec le Samsung Galaxy S21 Ultra avec Android 12.

Le fabricant coréen Samsung possède un vaste écosystème d’applications natives telles que Samsung Health, Samsung Notes, Samsung Internet Browser ou Samsung Camera, dont beaucoup peuvent être installées sur n’importe quel mobile Android.

La marque coréenne continue de travailler pour étoffer son catalogue d’applications natives et une bonne preuve en est qu’elle vient de lancer une application appareil photo plus avancée que l’actuelle qui permettra de prendre et de traiter des photos en RAW.

Prenez des photos comme un pro grâce à la nouvelle application appareil photo Samsung

Comme nous le disent les gars d’Android Authority, faisant écho aux informations publiées par le média spécialisé Tizen Help, Samsung a lancé une nouvelle application appareil photo en version bêta via le Galaxy Store : elle s’appelle Galaxy Expert RAW et elle permet de réaliser et de traiter des photos en Format RAW.

Bien que l’application actuelle de l’appareil photo de Samsung soit déjà assez complète, avec des fonctions telles que la prise de vue unique, la vue du réalisateur ou l’instantané 8K, Expert RAW est une application beaucoup plus complète qui possède des fonctions plus avancées. Ainsi, par exemple, cette nouvelle application pour appareil photo prend en charge le RAW 16 bits basé sur plusieurs images capturées avec les appareils photo principaux, ultra-larges, téléobjectif et périscope, tandis que l’application standard vous permet uniquement de prendre des photos RAW à l’aide des appareils photo principaux et ultra. grand angle.

Mais pas seulement, parce qu’Expert RAW prend également en charge le DNG linéaire 16 bits, le JPEG sans perte et le HDR, il dispose d’un mode professionnel qui nous permet de configurer l’ISO, la vitesse d’obturation ou la balance des blancs avant de prendre une photo et il nous permet d’exporter. profils RAW vers l’application Lightroom d’Adobe.

La principale limitation de cette nouvelle application d’appareil photo avancée est que, pour le moment, elle n’est disponible que pour le Samsung Galaxy S21 Ultra avec Android 12, bien qu’elle devrait arriver très bientôt sur d’autres appareils de la marque coréenne tels que le Samsung Galaxy S21+ ou Galaxy Tab S5e.

Si vous possédez un Samsung Galaxy S21 Ultra et que vous souhaitez essayer Expert RAW, vous pouvez le télécharger via le Galaxy Store ou au format APK via ce lien.

