15% de l’humanité utilise déjà un mobile Xiaomi : le nombre incroyable d’utilisateurs MIUI dans le monde

Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels de MIUI dans le monde a déjà dépassé les 500 millions.

Xiaomi, Samsung et Apple dominent le marché des appareils mobiles, mais de ces trois fabricants, celui qui, sans aucun doute, a connu la croissance la plus rapide au cours des dernières années est Xiaomi.

Et tout semble indiquer que l’évolution du géant chinois n’a pas de plafond, puisqu’on vient d’apprendre qu’actuellement, 15 % de l’humanité utilise déjà un mobile Xiaomi. C’est le nombre incroyable d’utilisateurs MIUI à travers le monde, qui ne cesse de croître d’année en année.

Le nombre d’utilisateurs de MIUI a été multiplié par cinq en seulement 6 ans

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, Xiaomi vient d’annoncer que depuis le 22 novembre 2021, le nombre d’utilisateurs actifs mensuels de MIUI dans le monde a dépassé la barre des 500 millions, ce qui signifie que 15% de l’humanité utilise déjà un Xiaomi, Smartphone Redmi ou POCO.

Ces 9 téléphones Xiaomi seront parmi les premiers à passer à MIUI 13

En ce sens, la société chinoise a également révélé que la croissance des utilisateurs de MIUI en cette 2021 a été incroyable, puisque, depuis le début de l’année, il y a 18,65 millions de nouveaux utilisateurs en Chine et 100 millions de nouveaux utilisateurs dans le monde.

Le nombre d’utilisateurs MIUI et, par conséquent, des terminaux de la firme chinoise a été multiplié par cinq en seulement 6 ans, puisqu’en août 2015, il a atteint le chiffre de 100 millions d’utilisateurs, trois ans plus tard il a doublé ce chiffre pour atteindre 200 millions, un un an plus tard, en octobre 2019, ce chiffre dépassait déjà les 300 millions et atteint actuellement déjà 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

POCO recherche des bêta-testeurs pour la ROM stable MIUI

Cette croissance se reflète également dans les données financières de Xiaomi pour le troisième trimestre de cette année, car, au cours de cette période, Xiaomi a réalisé un chiffre d’affaires total de 78,1 milliards de yuans, soit une croissance annuelle de 8,2% et un bénéfice net de 5,176 milliards. yuan, ce qui représente une augmentation de 25,4 % en glissement annuel.

Sujets associés : MIUI, Téléphones, Téléphones chinois, Xiaomi