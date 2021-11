C’est le seul mobile Android qui se met à jour sans interruption depuis 7 ans

Depuis 2015 recevant des mises à jour : le Fairphone 2 est un smartphone unique dans l’univers Android.

Aucun autre smartphone Android dans l’histoire n’a bénéficié d’un support aussi large que le Fairphone 2. La société a annoncé dans un communiqué de presse que son appareil lancé en 2015 est presque prêt à être mis à jour vers Android 10, atteignant ainsi les sept années de fonctionnement ininterrompu. Support.

La société affirme avoir travaillé avec un développeur indépendant, Bharath Ravi Prakash, dans le but d’apporter Android 10 au Fairphone 2, qui a collaboré au projet de développement du logiciel adapté à l’appareil.

S’il est vrai qu’Android 10 n’est pas la version la plus récente du système d’exploitation, il faut reconnaître le grand travail de Fairphone, qui a réussi à réduire considérablement le temps d’attente pour l’arrivée de la mise à jour, passant de 18 mois qu’il a fallu pour porter Android 9 sur Fairphone 2 à partir du lancement de cette version, 10 mois à compter de la dernière mise à jour.

Le Fairphone 2 est mis à jour vers Android 10

Le Fairphone 2 a été lancé en 2015 avec Android 5.1 à l’intérieur. Deux ans plus tard, il a été mis à jour vers Android 6 et quelques mois plus tard, il a reçu Android 7.

La société a décidé de sauter la mise à jour vers Android 8 et a plutôt décidé de mettre à jour l’appareil vers Android 9 en mars de cette année. Désormais, le terminal reçoit Android 10, version majoritaire actuelle du système d’exploitation avec plus de 26% de part de marché mondial.

Notre Fairphone 2 de 6 ans est en cours de mise à niveau vers Android 10. Cela fait 7 ans de support logiciel ! Une première dans l’industrie pour un appareil Android ! 🙌 En collaboration avec la communauté open source, nous avons construit le système d’exploitation. Prouver qu’il est possible de placer la durabilité au cœur de la technologie. ?? pic.twitter.com/TuUjJWTi5J -Fairphone (@Fairphone) 23 novembre 2021

Pour l’instant, la mise à jour vers Android 10 pour le Fairphone 2 n’est pas disponible : elle commencera à toucher les utilisateurs au cours des premiers mois de l’année prochaine 2022. En outre, la société a confirmé que la version bêta d’Android 11 pour le Fairphone 3 et Fairphone 3+ débutera cette semaine.

