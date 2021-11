Le Google Pixel 6a aura le processeur du Pixel 6 et l’appareil photo du Pixel 5

Les premières fonctionnalités du Google Pixel 6a ont été divulguées : double caméra arrière de 12 mégapixels et processeur Tensor.

Les premières fuites sur le supposé Google Pixel 6a arrivent avec un compte-gouttes. Il y a quelques jours, nous pouvions déjà jeter un œil à ce que serait le design final du nouveau smartphone abordable de Google, avec une grande ressemblance avec les Pixel 6 et 6 Pro actuels, et un format plus compact.

Maintenant, de nouveaux indices suggèrent que le Pixel 6a conservera d’autres similitudes avec le Pixel 6 au-delà de la conception.

Processeur Tensor et double caméra arrière sur le Pixel 6a

Comme il a été découvert lors de l’examen du code de la dernière version de l’application appareil photo Google, « bluejay » est le nom de code que Google aurait donné au Pixel 6a. Grâce à ces informations, nous savons que le terminal équipera une caméra principale Sony IMX363 de 12,2 mégapixels.

Ceux d’entre vous qui connaissent la procédure pas à pas de la famille Pixel sauront qu’il s’agit du même capteur que Google a utilisé dans ses appareils du Pixel 3 au Pixel 5a, en passant par le Pixel 4 et le Pixel 5. Et, la vérité est qu’il ne peut pas être a déclaré que les résultats ont été mauvais malgré le fait qu’il s’agisse d’un capteur orienté vers la plage moyenne-basse.

Logiquement, l’utilisation d’un capteur plus petit et obsolète que le Samsung GN1 de 50 mégapixels que la monture Pixel 6 impliquera certaines pertes de qualité que Google sera obligé de rattraper via un logiciel.

Cet appareil photo ne viendra pas seul : on retrouvera également un appareil photo secondaire Sony IMX386 de 12 mégapixels, associé à un objectif ultra grand angle. Enfin, nous nous attendons à voir un appareil photo Sony IMX388 8 mégapixels de 8 mégapixels à l’avant.

En plus de tout cela, il a été découvert que ce modèle équipera le même processeur GS101 – connu sous le nom de Tensor – qui équipe les Pixel 6 et 6 Pro. Par conséquent, il est prévu que le terminal offre une puissance et une efficacité similaires à celles de les modèles les plus chers.

Le Pixel 6a devrait arriver au milieu de l’année prochaine 2022, succédant au Pixel 5a lancé au Japon et aux États-Unis il y a quelques mois. Pour l’instant, c’est tout ce que l’on sait sur le nouvel appareil.

