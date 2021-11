C’est officiel : le nouveau Honor 60 fait ses débuts le 1er décembre avec ce beau design

Deuxième itération de l’indépendant Honor, qui semble vouloir regagner le terrain perdu au plus vite… C’est ainsi que seront les Honor 60s !

Depuis sa relance en Chine, déjà sans les tentacules de Huawei et libérée du veto des États-Unis, la vérité est qu’Honor veut récupérer ses parts de marché au plus vite, à commencer par son pays d’origine où il est à nouveau important, et attaque maintenant les marchés européens qui sont sur le point de recevoir la deuxième itération de son nouveau voyage.

On parle bien sûr du Honor 60, qui est déjà officiel sous ce nom pour remplacer le Honor 50 et le Honor 50 Pro, avec une date d’atterrissage fixée au 1er décembre prochain et invitant déjà les médias à sortir, avec notamment une image teaser. comme les chanoines et tous les honneurs d’un nouveau vaisseau amiral.

En fait, c’est que l’image d’en-tête est précisément celle d’un tout nouveau Honor 60 qui anticipait la continuité de son design sur Weibo, avec les deux cercles proéminents sur son dos encadrant un système photographique de plus en plus important dans l’industrie, évidemment dans ce cas sans le sceau Leica comme on l’a vu dans les terminaux Huawei.

Les Honor 50 et Honor 50 Pro sont officiels avec des appareils photo 108 mégapixels et beaucoup de puissance

Il n’y a pas beaucoup plus d’informations officielles, oui, car comme nous l’ont dit les collègues de GSMArena, il semble que Honor ait voulu gérer intelligemment la machinerie médiatique, anticipant les détails mais cachant la partie la plus intéressante d’une nouvelle génération qui arrivera pour télécharger une autre étape. et convaincre le grand public sur les marchés internationaux.

Voulant attirer l’attention, Honor a filtré le design saisissant de son nouveau produit phare, avec un dos dégradé qui laisse toute la place au système photographique, encadré à nouveau dans ces grands cercles caractéristiques que le constructeur de Shenzhen semble vouloir faire de son icône et de son identité.

Voici l’image « teaser » complète avec laquelle Honor invite les médias locaux en Chine à l’événement de présentation :

D’après ce que nous voyons, les caméras devraient être au nombre de trois, une à l’intérieur de chacun des cercles plus une troisième, de petite taille, placée en plein milieu. Rappelons que le Honor 50 montait un quadruple système, les capteurs seront donc probablement améliorés individuellement.

Malheureusement, nous n’avons aucune nouvelle concernant le matériel ou tout autre aspect de l’appareil, nous ne pouvons donc que confirmer qu’il aura la certification Google Play et devrait avoir une charge rapide jusqu’à 66 watts.

Il est question de trois modèles, le Honor 60 avec un Honor 60 Pro et un autre Honor 60 SE avec une coupe moins chère, nous ne savons donc pas quel modèle en particulier est celui que ceux de Shenzhen montrent dans le teaser. Fait intéressant, les précommandes sont déjà ouvertes chez certains détaillants comme JD Suning, il ne reste donc plus qu’à connaître le prix et quand on pourra l’acheter en Europe.

L’honneur renaît de ses cendres et a déjà dépassé Xiaomi et Apple en Chine

