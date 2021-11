L’idée géniale d’OPPO pour récupérer la LED de notification sur votre prochain mobile

OPPO souhaite récupérer la LED de notification sur ses mobiles, et le nouveau Reno 7 sera le premier à le faire de la manière la plus originale.

Tout le monde se souvient de la prise casque comme de la grande perte des smartphones ces dernières années, causée par les progrès de la conception entraînés par l’industrie du téléphone. Pourtant, peu de personnes semblent se souvenir d’une autre victime de ces avancées : la LED de notification.

A de très rares exceptions près, comme le Sony Xperia 1 III, il est difficile de trouver un mobile avec des LED de notification au milieu de 2021. Cependant, certaines entreprises n’ont pas encore jeté l’éponge, et elles comptent bien récupérer cette fonction valorisée. dans un avenir pas trop lointain. .

OPPO est l’un d’entre eux, et très bientôt, nous pourrons voir son premier mobile avec des notifications LED depuis longtemps. Pour y parvenir, il a eu recours à une idée des plus frappantes que, probablement, d’autres fabricants ne tarderont pas à copier.

Une LED de notification autour de la caméra : ce sera le OPPO Reno 7

La série OPPO Reno 7 sera présentée le 25 novembre, comme la société l’a confirmé sur son profil Weibo. Bien que ce qui est vraiment curieux se trouve dans l’une des affiches promotionnelles publiées par la marque, où vous pouvez voir comment le module de caméra de l’appareil sera entouré d’une LED qui s’allumera lorsqu’une notification arrivera.

Cette LED servirait d’alternative au mode « Always on Display », ayant l’avantage de consommer moins d’énergie. mieux utiliser l’espace existant et donner au design du terminal un aspect unique.

En ce sens, la société a également partagé des images qui montrent à quoi ressemblera le nouvel appareil, avec un design très similaire à l’actuel OPPO Reno 6 5G, avec des bords droits, un module de caméra en métal et un panneau arrière en verre avec une finition mate , disponible dans une couleur bleue frappante.

