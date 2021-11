L’application de santé de Xiaomi se prépare à l’arrivée de MIUI 13

La nouvelle interface MIUI Health est presque identique à celle de l’application Xiaomi Wear.

MIUI est l’une des couches de personnalisation les plus populaires sur Android, notamment grâce au grand nombre d’appareils Xiaomi, Redmi et POCO que le géant chinois vend chaque année.

L’une des principales caractéristiques de MIUI est qu’il dispose d’un écosystème complet de ses propres applications, bien que certaines d’entre elles soient exclusives à son pays d’origine, comme son application de santé, MIUI Health.

Désormais, nous venons d’apprendre que MIUI Health se prépare à l’arrivée imminente de MIUI 13 avec un renouvellement complet de son interface.

Ceci est la nouvelle interface MIUI Health

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, Xiaomi a créé un nouveau programme bêta pour son application de santé, MIUI Health, en Chine et seuls les utilisateurs qui entrent dans ce programme pourront profiter de la nouvelle interface de cette application. Cependant, la chaîne Telegram MIUI Beta Info a réussi à contourner cette restriction et grâce à cela, les gars de Xiaomiui ont partagé les premières images de la nouvelle interface MIUI Health.

Ces 9 téléphones Xiaomi seront parmi les premiers à passer à MIUI 13

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous laissons sous ces lignes, la nouvelle interface de l’application de santé du géant chinois est presque identique à celle de l’application Xiaomi Wear et il en est ainsi parce que Xiaomi veut remplacer son application pour wearables par sa santé application.

L’ancienne interface MIUI Health n’avait que deux onglets : Tableau de bord et Entraînements, mais la nouvelle version de l’application Santé de Xiaomi comporte deux autres onglets : Appareils et Mon compte. .

Ainsi, dans la section Tableau de bord, nous pouvons continuer à voir notre activité physique quotidienne et dans la section Entraînements, nous pouvons continuer à commencer un nouvel entraînement et consulter ceux déjà effectués. En ce qui concerne les nouveaux onglets, dans la section Appareils, nous pouvons ajouter des appareils portables tels que le Mi Band 6, le Watch Color 2 ou le Redmi Watch 2, ajuster leurs paramètres et vérifier quels accessoires sont compatibles avec l’application MIUI Health et dans le Mon compte section vous aurez accès à toutes les données liées à votre profil telles que votre nom ou votre photo de profil.

Xiaomi : MIUI 13 aura un indicateur spécial pour connaître en détail l’état de la batterie

Cette nouvelle version de l’application de santé de Xiaomi nous montre à quel point l’arrivée de MIUI 13 est proche, dont le PDG de la firme chinoise a déjà annoncé qu’elle serait produite avant la fin de l’année, bien que cette nouvelle version de MIUI Health soit exclusive à la Chine et nous ne sais toujours pas s’il finira par atteindre la version globale de MIUI.

Sujets associés : MIUI, Téléphones, Téléphones chinois, Xiaomi