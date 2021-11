Cryptage de bout en bout sur Facebook Messenger et Instagram : ni là ni prévu

Le cryptage de bout en bout n’atteindra pas Facebook Messenger et Instagram avant au moins 2023.

Meta, la société mère de Facebook, WhatsApp et Instagram, s’efforce d’améliorer la sécurité de ses applications et, dans le cadre de cette stratégie, nous vous avons récemment annoncé que WhatsApp avait enfin activé les sauvegardes cryptées de bout en bout.

La prochaine étape de cette section devrait être d’activer le cryptage de bout en bout sur Facebook Messenger et Instagram, car WhatsApp dispose déjà de cette fonctionnalité de sécurité depuis un certain temps, bien que ce ne soit ni là ni prévu.

Meta retarde l’arrivée du cryptage de bout en bout sur Facebook Messenger et Instagram

Dans un article récent publié dans The Telegraph, Antigone Davis, responsable de la sécurité de Meta, a annoncé que son entreprise ne prévoyait pas de mettre en œuvre un cryptage de bout en bout sur Facebook Messenger et Instagram avant 2023.

Récemment, Meta a publié une entrée sur son blog officiel dans laquelle il déclarait que le cryptage de bout en bout atteindrait Instagram et Messenger dans le courant de 2022, mais Davis explique maintenant que son entreprise veut bien faire les choses et retarde donc l’arrivée de cette caractéristique. jusqu’en 2023.

Davis a expliqué que la principale cause de ce retard est précisément le souci de la sécurité de ses utilisateurs, car puisque le cryptage de bout en bout signifie que seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent voir le contenu des messages, Meta veut s’assurer que cela n’interfère pas avec votre capacité à aider à arrêter un comportement criminel.

Une autre raison de ce retard est qu’en 2023, le projet de loi sur la sécurité en ligne entrera en vigueur au Royaume-Uni, ce qui obligera les plateformes à empêcher les enfants d’être maltraités et à lutter contre les contenus abusifs. Ce projet de loi risque d’entraver l’arrivée d’un cryptage extrême sur Instagram et Messenger car le ministre de l’Intérieur britannique, Priti Patel, a déjà critiqué ce cryptage à plusieurs reprises, affirmant même qu’il pourrait rendre difficile la prévention des abus envers les mineurs sur Internet.

Dans les propres mots de Patel :

« Les crimes continuent et continueront : ces images d’enfants maltraités continuent de proliférer, même en ce moment même pendant que nous parlons. accès au contenu du service Messenger ».

Gardez à l’esprit que Facebook Messenger et Instagram ont déjà un cryptage de bout en bout, en fait, dans Messenger, les conversations secrètes sont cryptées et dans Instagram, vous devez démarrer une conversation cryptée de bout en bout manuellement en sélectionnant l’option correspondante, mais ceci n’est pas activé par défaut et il semble qu’il ne sera pas disponible avant quelques années.

