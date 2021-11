Samsung met déjà à jour ces téléphones avec le correctif de sécurité de décembre

Si vous possédez l’un des derniers dossiers Samsung, vous pouvez installer le correctif de sécurité du mois de décembre grâce à One UI 4.

Samsung nous a habitués à publier à l’avance les correctifs de sécurité Android par rapport aux autres fabricants, donnant aux utilisateurs de leurs appareils la possibilité de profiter des dernières nouvelles avant tout le monde.

A cette occasion, la marque remet ça avec la mise à jour de sécurité Android de décembre. Et est-ce que la dernière mise à jour de sécurité de l’année atteint déjà certains des derniers modèles de l’entreprise.

One UI 4.0 avec Android 12 fait ses débuts en version bêta également pour le Samsung Galaxy Z 2020

Le patch de décembre arrive sur le Galaxy Z de 2021 avec la mise à jour vers One UI 4

Comme l’a confirmé SamMobile, Samsung a commencé à mettre à jour ses modèles les plus récents de la famille Galaxy Z avec le patch de décembre : le Z Fold 3 et le Z Flip 3.

Ce correctif est inclus dans la dernière version bêta de One UI 4 basée sur Android 12, de sorte que, pour l’instant, tout le monde ne pourra pas profiter des nouvelles introduites par ce correctif puisque le programme bêta de One UI 4 n’est disponible que dans certains pays .

Cependant, le Samsung Galaxy Z Flip 3 et le Samsung Galaxy Z Fold 3 devraient recevoir la mise à jour stable vers Android 12 en décembre prochain, ainsi que les modèles des séries Galaxy S20 et Note20. C’est du moins ce qu’indique la feuille de route divulguée il y a quelques jours.

La meilleure nouvelle de One UI 4 avec Android 12, en vidéo

La mise à jour de One UI 4 pour les appareils Samsung apporte une poignée de nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge de thèmes dynamiques basés sur les couleurs du fond d’écran, des améliorations spécifiques pour le pliage des téléphones portables, des avancées en matière de confidentialité et de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités, bien que certaines d’entre elles les modifications d’Android 12 étaient déjà présentes dans les versions précédentes de One UI.

