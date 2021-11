Les dernières données de distribution confirment qu’Android 11 n’est pas encore la version la plus utilisée au monde

Savez-vous quelle est la version d’Android la plus utilisée au monde ? Les dernières données de distribution du système d’exploitation le montrent clairement.

Il a fallu attendre plus d’un an, mais Google a une nouvelle fois mis à jour les données de distribution d’Android, qui représentent la part de marché de chaque version d’Android à travers la planète.

Les données ont été publiées dans le panneau des statistiques de distribution d’Android Studio et reflètent Android 11 comme la dernière version disponible du système, car Android 12 a toujours un quota minimum.

Android 10 reste la version la plus utilisée

Selon les dernières données, Android 11 détient une part de marché de 24,2%, étant la deuxième version la plus utilisée sur la planète. Devant, Android 10 avec 26,5%, et maintient sa position de version majoritaire.

Android 9, quant à lui, a réduit sa part à 18,2%, suivi d’Android Oreo avec 13,7%.

Les autres versions ont moins de 10 % de part de marché, Jelly Bean étant la version la moins utilisée de toutes celles qui apparaissent dans le panneau de distribution, avec seulement 0,6 % de part globale.

Malheureusement, Google a décidé d’arrêter la mise à jour mensuelle de ces données en octobre 2018, il y a plus de trois ans. La société a affirmé que ces données étaient plus utiles pour les développeurs, et c’est pourquoi elle a décidé de commencer à les partager via Android Studio.

En tout cas, nous espérons que nous n’aurons pas à attendre une année de plus pour voir les prochaines données de distribution, dans lesquelles, nous avons confiance, Android 12 fera enfin son apparition.

