MediaTek lance une fléchette empoisonnée sur Qualcomm : "nos processeurs ne chauffent pas"

MediaTek n’est pas concerné par son nouveau Dimensity 9000, car il n’y a qu’un seul fabricant qui a des problèmes de chauffe dans ses chipsets et ce n’est pas eux.

Ce ne sera que le 30 novembre prochain que Qualcomm présentera sa prochaine génération au Tech Summit, bien que le Snapdragon 8 Gen 1 ait déjà eu quelques détracteurs avant même d’atterrir.

En fait, ce n’est pas un hasard si MediaTek était le fabricant avec le plus gros volume de ventes de chipsets en 2020, et c’est que les problèmes de Qualcomm avec la consommation d’énergie et le chauffage de ses derniers processeurs sont assez évidents, un fait que les Taïwanais n’ont pas perdu. dans les présentations formelles de son nouveau SoC Dimensity 9000 orienté vers la coupe la plus performante, envoyant une bonne fléchette à ceux de San Diego.

Nos collègues d’Android Authority nous en ont parlé, car les représentants de MediaTek ont ​​offert des interviews aux médias sur l’arrivée de leurs nouveaux processeurs haut de gamme, avec la technologie 4 nanomètres de TSMC, une nouvelle conception de processeur, de meilleures capacités graphiques et l’énorme défi de manger le toast de Qualcomm dans un scénario de pénurie mondiale de chips.

Certains des commentaires ont été très intéressants, blessants même envers Qualcomm, car interrogés directement par la société taïwanaise, ils affirment qu’ils ne sont pas du tout préoccupés par la dissipation de chaleur dans leur Dimensity 9000, et nous le savons tous maintenant. que « seulement il y a une entreprise avec des problèmes de chaleur, et ce n’est pas nous. »

C’est Finbarr Moynihan, vice-président et directeur marketing de MediaTek, qui a parlé ouvertement de problèmes de température qui n’étaient pas aussi viraux qu’avant, mais qui étaient évidents dans les Snapdragon 888 construits sur la technologie 5 nanomètres de Samsung. :

Je pense qu’il est assez clair que [los Snapdragon 888 de Qualcomm] Ils n’ont pas livré l’expérience promise ou attendue, n’est-ce pas ? Je pense que ce que je dirais à ce sujet, c’est que nous sommes très confiants, et évidemment, nous testons déjà cette puce avec nos principaux clients et leur réponse est assez prometteuse.

No sólo esto, y es que la conversación comenzó después a girar en torno a 2022 ya la comparativa directa entre chipsets, a lo que desde MediaTek volvían a responder que creen tener ventaja al menos en el consumo de energía para los procesadores de gama alta del l’année prochaine.

Ils reconnaissent eux-mêmes que tous les concurrents, Samsung et Qualcomm principalement, iront avec eux au 4 nanomètres ou avec la technologie de TSMC ou de Samsung lui-même, ce qui devrait se traduire par une amélioration de l’efficacité énergétique pour tous, même si MediaTek devrait être mieux placé selon vos calculs.

Sans surprise, le directeur des relations publiques mondiales de MediaTek, Kevin Keating, a lâché la fléchette chez Qualcomm en déclarant que :

Il n’y a qu’une seule entreprise qui a des problèmes de chauffage pour le moment. Et ce n’est pas nous.

On verra dans quelques semaines car 2021 c’est un peu plus d’un mois, et bientôt on pourra tester l’actualité de pratiquement tous les constructeurs pour affirmer ou démentir ces propos, même s’il est vrai qu’on aime toujours ces déclarations cinglantes de saine concurrence pour pimenter l’industrie.

On verra si ces MediaTek Dimensity 900 sont à la hauteur des attentes, ou si le Snapdragon 8 Gen 1 règne à nouveau sur un marché qui attend avec impatience Samsung et ses Exynos plus qu’annoncés avec des graphismes AMD Radeon.

Ce sera intéressant sans aucun doute! Revenons-nous à la guerre du matériel ?

MediaTek était le fabricant qui a vendu le plus de processeurs de smartphones en 2020

