Ces 7 applications ont été infectées par le Joker, désinstallez-les dès que possible

Si vous avez installé l’une de ces applications sur votre mobile, vous feriez mieux de la supprimer dès que possible.

Le célèbre malware « Joker » est connu des utilisateurs d’Android depuis 2020. C’est l’un des chevaux de Troie les plus dangereux qui a réussi à se faufiler dans le système d’exploitation au fil des ans, et de temps en temps, malheureusement, nous devons signaler son retour. .

A cette occasion, un rapport préparé par le chercheur spécialiste de la cybersécurité de Kaspersky, Tatiana Shishkova, a permis de découvrir un total de sept applications infectées par le malware Joker, qui aurait mis en danger les utilisateurs d’Android.

Les applications infectées ont accumulé des dizaines de milliers de téléchargements

Comme d’habitude avec Joker, les applications infectées ont pu abonner l’utilisateur à des services premium. Ils ont également pu afficher des publicités ennuyeuses sur le reste des applications sans la permission de l’utilisateur.

Au total, il y a sept applications infectées, dont certaines avec plus de 50 000 téléchargements depuis leur publication dans le Google Play Store. La liste comprend les applications suivantes :

Maintenant QRcode Scan : +10 000 téléchargements

Clavier EmojiOne : +50 000 téléchargements

Animations de chargement de batterie Fond d’écran de batterie : +1 000 téléchargements

Clavier éblouissant – 10 000+ téléchargements

Égaliseur de son plus fort Volume Booster : +100 téléchargements

Effet super-héros – +5 000 téléchargements

Clavier Emoji classique : plus de 5 000 téléchargements

Les personnes qui ont installé l’une de ces applications sur leur mobile doivent les supprimer dès que possible pour éviter les problèmes. Et, si vous avez des indications selon lesquelles l’une des applications pourrait avoir infecté l’appareil, il peut être pratique de prendre des mesures telles que la réinitialisation des paramètres d’usine de l’appareil pour éliminer tout type de menace.

Il convient de noter que, grâce à l’avertissement des chercheurs, Google a pu supprimer les applications de l’App Store, afin qu’elles ne soient plus disponibles au téléchargement, et donc les utilisateurs d’Android ne risquent plus d’infecter vos appareils avec Joker à travers eux.

