Deux des téléphones les plus vendus de Samsung cette année reçoivent déjà la mise à jour de novembre

Le correctif de sécurité de novembre arrive sur les Samsung Galaxy A52 et Galaxy A52s 5G.

Pratiquement du jour au lendemain, Samsung est devenu l’un des premiers constructeurs à mettre à jour tous ses terminaux, tant milieu de gamme que haut de gamme, vers les nouvelles versions d’Android et avec les derniers correctifs de sécurité.

Au cours des dernières semaines, nous vous avons dit que certains Samsung Galaxy S, tels que le Galaxy S9 et le Galaxy S20, recevaient déjà la mise à jour de novembre et maintenant nous venons d’apprendre que cette nouvelle mise à jour atteint également deux des téléphones mobiles de Les meilleures ventes de Samsung cette année.

Les Samsung Galaxy A52 et Galaxy A52s 5G reçoivent la mise à jour de novembre

Comme les gars du média spécialisé SamMobile nous disent les successeurs du Galaxy A51 à succès, les Samsung Galaxy A52 et A52s 5G commencent à recevoir la mise à jour de novembre dans certaines régions.

Ainsi, le Samsung Galaxy A52 reçoit cette nouvelle mise à jour de sécurité avec la version du firmware A525FXXU4AUJ2 en Ukraine et au Vietnam et avec le numéro de version A525MUBU4AUJ3 en Colombie, au Mexique, au Guatemala et au Paraguay. De son côté, la mise à jour de sécurité de novembre 2021 touche, uniquement, les possesseurs du Samsung Galaxy A52s 5G au Pérou avec la version firmware A528BXXS1AUK7.

Cette mise à jour de sécurité de novembre inclut le correctif de sécurité de novembre 2021, qui corrige des dizaines de vulnérabilités liées à la sécurité et à la confidentialité des utilisateurs, ainsi que des corrections de bugs et des améliorations de la stabilité des appareils.

Si vous possédez l’un de ces deux terminaux Samsung et que vous résidez dans l’une des régions indiquées ci-dessus et que cette mise à jour n’est pas arrivée, vous pouvez vérifier si vous l’avez disponible en accédant à la section Mise à jour logicielle, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre téléphone portable.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur l’option Télécharger et installer pour mettre à jour votre terminal avec le dernier correctif de sécurité Android.

