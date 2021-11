Il n’y a qu’un seul Android dans le top 5 des mobiles les plus vendus au monde en 2021

Quatre des smartphones les plus vendus en 2021 sont des iPhones. L’autre, un smartphone bas de gamme de Samsung.

Les derniers Données du marché IDC démontrent le succès retentissant de l’iPhone sur le marché mondial : au cours des neuf premiers mois de 2021, quatre des cinq smartphones les plus vendus au monde étaient des iPhones, et un seul Android a réussi à se faufiler au sommet.

L’iPhone 12 a été, une fois de plus, le smartphone le plus populaire au monde au cours des trois premiers mois de l’année, suivi de près par le seul smartphone Android du classement, qui occupe la deuxième position en termes de ventes.

Galaxy A12, le smartphone le plus vendu de l’année 2021

Selon les données d’IDC, le Samsung Galaxy A12 est le smartphone Android le plus vendu au monde en 2021, occupant la deuxième position du top 5 des téléphones mobiles les plus populaires au monde.

C’est un smartphone destiné au bas de gamme, qui se distingue par une grande capacité de batterie de 5 000 mAh et un prix inférieur à 200 euros.

Le Galaxy A12 est également le smartphone le moins cher de ce classement. Les autres modèles sont des appareils Apple, avec l’iPhone 12 en tête, et l’iPhone 11, 12 Pro Max et 12 Pro respectivement en troisième, quatrième et cinquième positions. Tous sont des modèles sensiblement plus chers que le terminal Samsung, avec des prix qui dépassent même les 1 000 euros dans le cas des iPhone 12 Pro et Pro Max.

L’année dernière, Apple a déjà réussi à placer l’iPhone 11 au sommet des téléphones les plus vendus au monde, donc le succès retentissant de l’iPhone 12 cette année n’est pas une surprise. Ce n’est pas non plus pour voir que les téléphones Android moins chers se vendent mieux que ceux appartenant à des gammes plus premium.

Sujets connexes : iPhone, téléphones, Samsung

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.