Ces 9 smartphones Xiaomi seront les premiers à recevoir la version stable de MIUI 13.

Depuis que Lei Jun, PDG de Xiaomi, a annoncé que la nouvelle version de sa couche de personnalisation pour Android, MIUI 13, arrivera avant la fin de l’année, nombreuses sont les rumeurs qui ont émergé sur qui seront les premiers terminaux du chinois marque pour recevoir cette mise à jour.

En ce sens, nous pouvons maintenant confirmer que ces 9 téléphones Xiaomi seront parmi les premiers à passer à MIUI 13. Continuez à lire et découvrez ce qu’ils sont.

Si vous possédez l’un de ces téléphones Xiaomi, vous serez parmi les premiers à recevoir MIUI 13

Comme nous le disent les gars de GSMArena, les médias spécialisés sur le géant chinois Xiaomiui ont trouvé dans le code source de MIUI 13 une liste avec les premiers terminaux de la firme chinoise qui recevront la version stable de MIUI 13.

Pour illustrer ce constat, ce média a posté un tweet avec une image, que nous vous laissons sous ces lignes, avec tous les modèles qui recevront MIUI 13 avant le reste.

Cette liste est composée des modèles suivants :

Xiaomi Mix 4

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 10S

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro +

Très probablement, le reste des terminaux de la marque chinoise qui vont recevoir cette mise à jour, que vous pouvez consulter dans cette liste, le feront au cours du premier trimestre de l’année prochaine, même si vous devez garder à l’esprit que toutes les mises à jour ne seront pas être basé sur Android 12, car certains terminaux recevront MIUI 13 mais ne mettront pas à jour la version Android.

Ainsi, si vous ne possédez pas l’un de ces 9 smartphones Xiaomi, vous avez deux possibilités : vous en procurer un comme le Xiaomi 11 5G ou le Xiaomi 11 Lite 5G NE ou bien attendre quelques mois que cette mise à jour arrive.

