Google Chrome 97 Beta désormais disponible sur Android : ce sont toutes ses nouveautés

Google Chrome 97 Beta inclut de nouvelles fonctionnalités intéressantes telles que la simplification des contrôles de stockage pour faciliter la suppression des données d’un site Web ou l’amélioration du zoom dans les pages Web.

Le géant américain continue de tenir sa promesse de sortir de nouvelles versions stables de son navigateur web, Google Chrome, toutes les 4 semaines et, pour cette raison, lorsqu’il présente une nouvelle version stable, il commence à travailler sur la suivante.

Une bonne preuve en est que quand même pas une semaine s’est écoulée depuis que Google a annoncé l’arrivée de la version stable de Chrome 96, la version 97 Beta est désormais disponible sur Android.

Ce sont toutes les nouveautés qui accompagnent cette mise à jour du navigateur du grand G.

Toute l’actualité de Chrome 97 Beta pour Android

Comme nous le disent les gars d’Android Police, Google Chrome 97 Beta est désormais disponible sur Android et comprend une série de nouvelles fonctionnalités intéressantes telles que la simplification des contrôles de stockage pour faciliter la suppression des données d’un site Web ou l’amélioration du zoom dans les pages Web.

Premièrement, Google a récemment annoncé sur son blog officiel que Chrome 97 Beta a simplifié les contrôles de stockage en reconfigurant les paramètres de confidentialité et de sécurité.

De cette façon, dans cette nouvelle version bêta du navigateur Google, il est possible de supprimer toutes les données stockées par une page Web en accédant au chemin suivant : Paramètres-Confidentialité et sécurité-Paramètres du site-Afficher les autorisations et les données stockées dans les fichiers.

Deuxièmement, Google Chrome 97 Beta nous apporte également l’amélioration du zoom dans les pages Web à la fois dans la version de bureau et dans la version mobile, bien que dans ce dernier cas, vous devrez activer un indicateur ou une fonction cachée du navigateur Google en tapant le chemin suivant dans la barre d’adresse : chrome : flags # enable-accessibility-page-zoom.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez ajuster et enregistrer les niveaux de zoom pour chaque page Web, de telle sorte qu’à chaque fois que vous entrez sur un site Web, il vous sera affiché avec le niveau de zoom précédemment sélectionné.

Comme d’habitude, toutes ces fonctions atteindront la version stable de Google Chrome 97 dans environ trois semaines, mais si vous ne voulez pas attendre, vous avez la possibilité de télécharger la version bêta du navigateur de Google à partir du lien de téléchargement direct vers le Play Store que nous vous laissons sous ces lignes.

