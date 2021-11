Les premières images du Pixel 6a confirment un design identique à celui d’un Pixel 6 au format "mini"

Le Pixel 6a serait un clone du Pixel 6 avec une taille plus petite. C’est ce que l’on sait du nouveau mobile pas cher de Google.

La réception globalement bonne des nouveaux Pixel 6 et 6 Pro semble avoir donné des ailes à Google lorsqu’il s’agit de développer ses prochains téléphones en fonction de ce qui a été réalisé avec cette paire de téléphones. A tel point que tout semble indiquer que la prochaine génération de la série Pixel « A », la plus abordable et la plus populaire de la famille, sera basée sur le Pixel 6.

Ceci est confirmé par les rendus partagés par OnLeaks, créés sur la base des schémas de conception officiels du nouveau terminal, connu sous le nom de Google Pixel 6a.

Un « mini clone » du Pixel 6

Comme on peut le voir sur les photos partagées, le Pixel 6a conservera un design identique au Pixel 6 dans presque tous les sens. Nous continuons d’avoir la Camera Bar comme principal protagoniste de l’arrière, abritant un total de deux caméras de la même manière que dans le modèle présenté en octobre de cette année.

De plus, l’écran est plat et entouré de marges étroites, en plus d’avoir un trou en haut au centre.

C’est justement au niveau de l’écran que se situerait la principale différence par rapport au Pixel 6, car selon la source, l’appareil équiperait une dalle OLED de 6,2 pouces de diagonale, notablement plus petite que celle présente dans le Pixel 6.

Le fait d’avoir un écran plus petit ferait entrer l’appareil dans le domaine des mobiles compacts, avec des dimensions de 152,2 x 71,8 x 8,7 millimètres respectivement en hauteur, largeur et épaisseur.

De même, l’inclusion de l’USB Type C est confirmée et le retrait du port casque 3,5 millimètres qui était présent dans les précédents modèles de la série A, dont le Google Pixel 4a.

Pour le moment, on ne sait pas quelles caractéristiques techniques façonneront le Pixel 6a. On ne sait pas si Google pariera sur la même puce Tensor que la monture Pixel 6 et 6 Pro, ou s’il aura recours à l’une des plateformes milieu de gamme de la série Qualcomm Snapdragon. On ne sait pas non plus quelles seront les différences présentes dans son système de caméra par rapport au Pixel 6.

Quoi qu’il en soit, vu la quantité d’informations divulguées aujourd’hui, il est fort probable que vous n’aurez pas à attendre trop longtemps avant de continuer à connaître de nouvelles données sur le terminal.

