Ces 3 téléphones sont passés inaperçus en 2020, mais ce sont de très bons achats aujourd’hui

On parle peut-être peu de ces smartphones, mais ce sont d’excellentes options.

Nous vous proposons 3 smartphones qui sont passés inaperçus l’année dernière, mais qui étaient et sont toujours un achat recommandé. Si vous cherchez un bon mobile mais que vous ne voulez pas trop dépenser, cela peut vous intéresser.

Des entreprises comme realme, Xiaomi et OPPO ont de grands catalogues remplis d’options différentes, et il est inévitable que certaines d’entre elles passent un peu inaperçues. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir.

Realme x3 SuperZoom

Le realme X3 SuperZoom arrive avec un écran IPS de 6,67 pouces et une résolution Full HD +. Son taux de rafraîchissement de 120 Hz lui confère une vitesse et une fluidité dont vous ne pourrez plus vous passer au bout d’un moment. Son cerveau est le Qualcomm Snapdragon 855+, un processeur toujours extrêmement puissant.

L’appareil realme est livré avec 4 caméras arrière : un capteur principal de 64 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un téléobjectif de type périscope qui vous permettra de capturer des images avec un zoom optique 5x. La batterie du realme X3 SuperZoom atteint 4 200 mAh avec une charge rapide de 30 W, vous n’aurez aucun problème pour atteindre la fin de la journée.

Xiaomi Redmi Note 9T 5G

Malgré l’arrivée du Redmi Note 10, le smartphone de Xiaomi reste une bonne option. Sur sa face avant, un écran IPS de 6,53 pouces et une résolution Full HD+, avec une bonne utilisation en incluant la caméra selfie dans un trou dans la zone supérieure gauche.

Le muscle est mis par un processeur plus que convenable, le MediaTek’s Dimensity 800U, accompagné d’une version 4 Go de RAM et de deux versions de 64 et 128 Go de stockage interne. Quant à son appareil photo, nous avons un arrière avec 3 objectifs de 48, 2 et 2 mégapixels avec une forme arrondie. Sa batterie, en revanche, atteint un niveau non négligeable de 5 000 mAh.

OPPO Trouver X2 Lite 5G

On retrouve un écran AMOLED de 6,4 pouces et une résolution Full HD+. Son cerveau est l’un des processeurs de jeu de Qualcomm, le Snapdragon 765G. Vous pourrez en exiger le maximum, il fonctionnera bien avec toutes sortes de jeux et d’applications

Il dispose également de 4 caméras arrière et d’une batterie de 4 025 mAh à charge rapide. Quelques minutes de charge permettront de récupérer quelques heures d’utilisation. Comme son nom l’indique, si votre ville est prête, vous pourrez profiter de la connectivité 5G.

