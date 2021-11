Pourquoi en 2022 vous devez acheter un mobile avec 5G

En 2022, près de la moitié des mobiles dans le monde seront compatibles avec les réseaux 5G, cela n’aura donc aucun sens d’acheter un smartphone avec la 4G car nous serions en train d’acquérir un appareil obsolète.

Comme cela s’est produit avec la migration de la connectivité 3G vers la connectivité 4G, la mise en œuvre des réseaux 5G est plus lente que prévu, mais atteindra son apogée l’année prochaine, période au cours de laquelle la 5G sera mise en œuvre dans la grande majorité des villes espagnoles.

C’est l’une des raisons pour lesquelles en 2022 vous devez acheter un mobile avec 5G, mais pas le seul, et c’est pourquoi, ci-dessous, nous allons expliquer chacune des justifications qui soutiennent cette affirmation.

Si vous achetez un smartphone en 2022, que ce soit avec la 5G

Outre les grands progrès réalisés dans la mise en œuvre des réseaux 5G dans une grande partie des villes espagnoles, l’une des principales raisons d’acheter un terminal avec 5G en 2022 est la croissance des ventes qu’elles connaîtront l’année prochaine, car selon un Trendforce étude, d’ici 2022 près de la moitié des mobiles dans le monde seront compatibles avec les nouveaux réseaux 5G. Cela signifie que si nous décidons d’acquérir un smartphone avec 4G l’année prochaine, nous achèterons un appareil doté d’une technologie pratiquement obsolète.

Tous les mobiles Xiaomi compatibles avec les réseaux 5G

Une autre raison pour laquelle nous pensons qu’en 2022 vous devriez acheter un mobile avec 5G est que, tout au long de cette année, les fabricants d’appareils mobiles ont standardisé la 5G dans leurs terminaux, apportant cette nouvelle connectivité à la grande majorité de leurs smartphones de milieu de gamme et l’année prochaine le nombre de mobiles compatibles avec les réseaux 5G sera encore plus élevé.

Pour cette raison, en 2022 il ne sera pas nécessaire d’investir plus d’argent dans un mobile avec 5G que dans un mobile avec 4G et une bonne preuve en est qu’à l’heure actuelle, on peut déjà acheter des terminaux milieu de gamme avec connectivité 5G avec prix qui sont Ils sont d’environ 200 euros ou même en dessous de ce chiffre, comme le realme 8 5G, POCO M3 Pro 5G ou Xiaomi Redmi Note 10 5G.

Enfin, une autre raison d’acheter un mobile avec 5G en 2022 est que vous pourrez profiter de tous les avantages que cette technologie apporte à votre smartphone : une augmentation substantielle de la vitesse de connexion et de téléchargement, une meilleure couverture au sein des maisons et des bâtiments et , bien sûr, l’interconnexion avec les appareils IoT (Internet des objets).

Les meilleurs mobiles 5G bon marché que vous pouvez acheter dès maintenant

En conclusion, si vous allez acheter un mobile en 2022, le plus sensé est que ce soit un modèle avec 5G car vous allez acquérir un appareil avec les dernières technologies en matière de réseaux mobiles, vous ne dépenserez pas plus que ce que vous pourriez dépensez sur un terminal avec 4G et De plus, vous naviguerez plus rapidement avec votre smartphone.

