4 nouvelles fonctionnalités d’Android 12 qui étaient déjà dans presque tous les mobiles Samsung

Si vous avez un mobile Samsung et que vous attendez Android 12, sachez que tous les changements ne vous sembleront pas nouveaux. Certains étaient déjà sur votre mobile depuis longtemps.

Samsung a été l’une des premières marques à publier la mise à jour vers Android 12 pour certains de ses téléphones, introduisant les changements annoncés par Google lors du lancement de la dernière version d’Android disponible.

Cependant, comme c’est souvent le cas avec chaque nouvelle version d’Android, certains propriétaires d’appareils Samsung ont découvert que certaines des nouvelles fonctionnalités d’Android 12 étaient déjà présentes dans leurs appareils avec les versions précédentes, en raison de la volonté de Samsung d’introduire toutes sortes de fonctions différentes. dans One UI, le logiciel qui donne vie à vos téléphones.

Pour cette raison, nous voulions aujourd’hui passer en revue certaines des « nouvelles » d’Android 12, qui pour les propriétaires de téléphones Samsung Galaxy ne signifieront rien de nouveau une fois que la mise à jour atteindra leurs téléphones.

Thèmes dynamiques

La grande nouveauté d’Android 12, au moins sur le plan esthétique, ce sont les nouveaux thèmes Automatic Material You, capables de changer complètement l’apparence du système d’exploitation en extrayant les couleurs du fond d’écran pour les appliquer au système.

Samsung a intégré une fonctionnalité similaire dans One UI 4, inspirée des thèmes dynamiques d’Android 12. Cependant, depuis plusieurs années maintenant, les propriétaires d’appareils Samsung peuvent profiter d’une fonctionnalité très similaire grâce au module Theme Park de l’application Android. Bonne personnalisation de la serrure

Captures d’écran étendues

La possibilité de prendre des captures d’écran de listes ou de pages Web entières n’est pas nouvelle pour les propriétaires d’appareils Samsung. Cependant, Android 12 introduit cette option nativement pour la première fois.

Comme si cela ne suffisait pas, Samsung a une meilleure implémentation que celle de Google, car il permet de faire des captures d’écran avec défilement dans n’importe quelle application, contrairement à la solution incluse dans Android 12, qui limite cette fonction à certaines applications.

Mode à une main

Cela a pris du temps, mais Google a finalement inclus un mode à une main dans Android 12, ce qui facilite l’utilisation des gros téléphones.

Mais bien qu’ayant pris plus de temps que la plupart des marques, le mode à une main d’Android 12 n’a pas atteint le niveau du mode inclus dans le Samsung Galaxy depuis plusieurs années. Et c’est que, alors que dans One UI, il est possible de redimensionner la partie de l’écran avec laquelle vous pouvez interagir pour faciliter sa manipulation, dans Android 12 sa taille est réduite, de la même manière que ce que nous pouvons voir dans l’iPhone avec l’option « Accessibilité ». Le seul avantage de la solution de Google est qu’il est possible d’utiliser le clavier virtuel sur toute la largeur de l’écran.

Rechercher sur l’appareil

Android 12 introduit une nouvelle API de recherche locale sur l’appareil, ouverte aux développeurs d’applications. Google explique que l’API AppSearch est un moteur de recherche « sur l’appareil » hautes performances, qui permet aux applications d’indexer et de rechercher des données structurées à l’aide de texte. Il prend en charge, entre autres, plusieurs langues et la possibilité d’établir des classements en fonction de la pertinence.

Pour les utilisateurs, ce système permet d’effectuer toutes sortes de recherches de manière simple, des applications aux contacts ou aux paramètres. Dans les smartphones Samsung, cette fonction est disponible depuis environ 2014, comme indiqué dans Android Police.

