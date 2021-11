5 raisons de regarder Fullmetal Alchemist : Brotherhood même si vous n’aimez pas les animes

C’est l’un des incontournables en matière de séries animées.

Ces dernières années, Netflix a décidé de parier sur l’apport de plus en plus de contenus liés à l’animation japonaise sur sa plateforme. Grâce à cela, de nombreux utilisateurs de celui-ci ont pu découvrir les merveilles de ce type de contenu amené directement d’Orient. Parmi les séries animées qui ont atteint cette plateforme, certains classiques se démarquent comme Naruto, One Piece ou encore celle dont nous sommes ici pour vous parler aujourd’hui : Fullmetal Alchemist : Brotherhood.

En termes simples, nous sommes confrontés à l’une des séries animées les plus acclamées de la communauté qui aime ce type de contenu. Cela atteint un tel niveau qu’il s’est glissé dans la série Netflix la mieux notée sur Filmaffinity et IMDB. Pour cette raison, nous allons vous donner aujourd’hui 5 raisons de regarder cette série, même si vous n’êtes pas amateurs de séries d’animation japonaises.

Ce sont les 15 meilleurs anime que vous pouvez regarder sur Netflix en ce moment

Une intrigue sombre et mature

L’un des stigmates les plus intériorisés par la population concernant ce type de divertissement est sa nature enfantine, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Comme pour la série « life-action », chaque production a son âge recommandé, et il y en a un certain nombre qui ne sont recommandées que pour les adultes. Fullmetal Alchemist : Brotherhood n’est pas pour les adultes, mais il n’est recommandé qu’aux personnes de plus de 16 ans, ceci principalement en raison de la maturité de son intrigue.

Le début de la série est relativement normal, à tel point que dans de nombreux moments, nous penserons que la recommandation d’âge est une simple exagération, mais cela ne durera pas longtemps. A partir d’un certain chapitre (que nous ne mettrons pas longtemps à voir), nous réaliserons que nous ne sommes pas confrontés à une simple série d’actions. L’intrigue abordera des sujets aussi sombres que la corruption politique et militaire, la maltraitance des enfants ou la xénophobie, le tout avec un ton de série, avec certaines touches d’humour qui caractérisent l’auteur du manga sur lequel est basée cette série.

Totalement fidèle à l’oeuvre originale

Inutile de dire que ce n’est pas la première adaptation manga de Hiromu Arakawa à sortir sur le petit écran, mais les différences entre les deux adaptations sont remarquables. L’original n’est connu que sous le nom de Fullmetal Alchemist, que vous pouvez également trouver sur Netflix, mais cela s’avère être une adaptation très fidèle du produit original.

Cela s’est produit parce que la série originale a rattrapé le manga en très peu de temps et que la société de production a choisi d’écrire le script elle-même au lieu d’attendre que le mangaka fasse son travail. Cela nous a conduit à recevoir un travail avec des incohérences partout, ainsi qu’une conclusion d’intrigue pour le moins controversée. Tout cela a conduit à la décision d’apporter une autre adaptation, dans ce cas totalement fidèle au produit original, une fois le manga terminé, il s’agit de Fullmetal Alchemist : Brotherhood.

Des personnages charismatiques et bien construits

Nous avons déjà dit que nous sommes confrontés à une série animée avec une intrigue mature, ainsi que les thèmes les plus sombres, mais une intrigue n’est rien sans ses personnages. Autant la série essaiera de traiter les sujets les plus intéressants, et le fera avec une grande élégance et en attachant toutes les extrémités (comme celle-ci), si elle n’avait pas de personnages intéressants, elle finirait par ennuyer le spectateur. Dans ce cas, Fullmetal Alchemist : Brotherhood fait parfaitement l’affaire.

Nous sommes confrontés, peut-être, à la série animée avec la distribution de personnages la plus intéressante, allant des héros aux méchants. Tous ces personnages (dont plusieurs personnages secondaires) ont leur propre personnalité, totalement différente des autres, ainsi que leurs propres motivations. De même, la plupart de ces personnages ont une évolution considérable tout au long des 64 épisodes de la série.

La cerise sur le gâteau dans ce casting de personnages, ce sont nos protagonistes : les frères Elric, qui malgré leur famille ont des personnalités très différentes. Ceux-ci parviennent à faire rire ou pleurer le spectateur (selon l’intrigue recherchée), en plus de leurs évolutions étant parmi les plus notoires de l’ensemble de l’œuvre.

Scènes d’action fluides et bien rythmées

Nous avons dit que cette série avait une intrigue sombre et mature, mais à aucun moment nous n’avons commenté qu’elle n’avait pas de scènes d’action. Dans cette série, il y a de la place pour tout, des moments mélancoliques ou tristes aux scènes d’action pure et dure (bien que parfois les deux types de scènes soient mélangés).

Ces scènes s’avèrent être parmi les plus intéressantes et amusantes à regarder de toute la série (sans nuire à celles qui se concentrent davantage sur la section narrative). Les mouvements fluides ainsi que les compétences voyantes s’avèrent être un délice pour nos sens. Cela peut paraître anodin pour quelqu’un qui n’est pas très friand de ce type de divertissement, mais c’est très agréable de voir ce genre de scènes.

Les 22 meilleures séries d’action disponibles sur Netflix

Une bande-son des plus intéressantes

La bande-son est, bien que cela puisse ne pas en avoir l’air, l’une des sections les plus importantes de toute œuvre audiovisuelle, et Fullmetal Alchemist : Brotherhood n’allait pas être moins. Nous sommes face à une bande-son exceptionnelle, qui parvient à animer chacun des moments clés de l’intrigue. Des combats les plus intenses, aux moments les plus tristes, nous écouterons toujours une chanson qui restera gravée dans notre mémoire pendant des jours.

De même, nous pouvons mettre en évidence les chansons d’ouverture de chaque chapitre, également appelées « Ouvertures ». Dans cette série, nous en avons 5 au total, qui sont répartis dans ses 64 chapitres, et chacun est meilleur que le précédent. Nous sommes passés de chansons émouvantes, plus adaptées à de pures séries d’action, à une chanson mélancolique, qui remplit nos cœurs de tristesse et de malaise lorsque nous l’entendons.

Sujets associés : Netflix