7 nouveaux jeux des dernières semaines que vous devriez essayer

Si vous en avez marre de toujours jouer aux mêmes jeux sur votre smartphone, vous avez de la chance car nous avons compilé pour vous les 7 meilleurs nouveaux jeux de ces dernières semaines que vous ne pouvez pas arrêter d’essayer.

Les titres les plus marquants de cette sélection sont la nouvelle version de la franchise PUBG Mobile, PUBG: New State, le nouveau titre du manager de football de Sega, Football Manager 2022 Mobile et un jeu de skate minimaliste à ne pas manquer, The Ramp.

Football Manager 2022 Mobile

Le premier des nouveaux jeux de ces dernières semaines à ne pas manquer est Football Manager 2022 Mobile, la nouvelle version du célèbre gestionnaire de football pour Android de Sega qui comprend un grand nombre de nouvelles fonctionnalités telles qu’une interface plus intuitive et fluide, certaines de nouvelles équipes tactiques, de nouveaux outils pour parcourir les matchs et un renouvellement des négociations de transfert qui nous permettront de recruter de bons joueurs de manière beaucoup plus simple.

Football Manager 2022 Mobile est un jeu payant qui, comme dans les éditions précédentes, a un prix de 9,99 euros, donc, si vous aimez les managers de football, c’est une bonne occasion d’investir le solde que vous avez accumulé dans Google Rewards avant son expiration.

PUBG : nouvel état

Le deuxième des nouveaux titres récemment arrivés sur le Google Play Store que vous ne pouvez pas arrêter d’essayer est PUBG: New State, l’un des meilleurs battle royale pour mobiles.

Cette nouvelle version de la populaire franchise PUBG Mobile se déroule dans le futur, plus précisément en 2051, et a des graphismes renouvelés, avec un meilleur éclairage et avec de nouvelles cartes et véhicules électriques pour se déplacer autour d’eux.

PUBG: New State est un jeu totalement gratuit que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons sous ces lignes, mais pour y jouer, vous devrez disposer de 1,5 Go de mémoire libre et disposer d’un terminal avec , au moins 2 Go de RAM, avec prise en charge d’OpenGL 3.1 ou Vulkan 1.1 ou versions ultérieures et que vous disposez d’Android 6.0 ou d’une version ultérieure.

La rampe

Uno de los juegos más sencillos y entretenidos que encontrarás en este listado es The Ramp, un título indie y minimalista de skate desarrollado por Crescent Moon Games en el cual tendrás que conducir un monopatín por unas rampas en forma de U para realizar todo tipo de trucos avec lui.

The Ramp est un jeu gratuit dans lequel il n’y a qu’un seul niveau disponible, donc si vous voulez débloquer les trois autres niveaux vous devrez faire un seul achat en son sein pour un montant de 2,99 euros.

Planètes QB

L’un des jeux les plus addictifs de cette sélection de nouveaux jeux sur le Play Store est QB Planets, une aventure spatiale d’énigmes cubiques qui testera votre capacité à résoudre des énigmes et dans laquelle vous devrez localiser et collecter des étoiles pour transporter votre nouveau et planètes passionnantes.

Si vous voulez jouer à QB Planets, sachez qu’il faudra passer à la caisse, puisqu’il a un coût de 4,99 euros.

Sparklite

Un autre jeu qui vient de débarquer sur le Google Play Store est Sparklite, un roguelike d’action-aventure inspiré des premiers jeux Zelda, dans lequel vous devrez combattre vos ennemis et résoudre des énigmes.

Sparklite est un jeu entièrement gratuit sans publicité dans lequel vous pouvez jouer jusqu’à la première phase de titan, mais à partir de là, si vous souhaitez continuer à jouer, vous devrez débloquer la version complète, qui grâce à une remise de 30% à l’occasion du lancement du jeu est au prix de seulement 4,99 euros.

Envergure : le jeu de société

Wingspan est un jeu de stratégie d’oiseaux relaxant, dans lequel chaque oiseau que vous jouez sera un rouage dans la chaîne de combinaisons que vous créez dans chacun de vos trois habitats. L’objectif de ce jeu est de découvrir et d’attirer les meilleurs oiseaux dans vos réserves naturelles.

Wingspan propose deux modes de jeu : le mode solo classique et un mode multijoueur pouvant accueillir jusqu’à 5 participants.

Si vous voulez jouer à Wingspan, vous devez garder à l’esprit que son prix est de 9,99 euros.

Jeter

Casting Away est un jeu de pêche de survie dans lequel vous vous mettez dans la peau d’une star de cinéma qui, à cause d’un accident d’avion, se retrouve piégée sur une île déserte et est obligée de pêcher pour survivre.

Casting Away est un jeu totalement gratuit avec des publicités, que vous pouvez supprimer avec un seul paiement de 8,99 euros, qui a un score très élevé dans le Play Store, une bonne raison de l’essayer.

