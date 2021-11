5 fonctionnalités que votre prochain mobile ne devrait plus avoir

Ce sont des caractéristiques qui sont déjà obsolètes dans les terminaux mobiles actuels.

A moins de deux mois de la fin de l’année, nous avons décidé de revenir en arrière pour analyser toutes les innovations technologiques qui ont atteint les smartphones au cours des 12 derniers mois, comme les écrans 120 Hz, la RAM virtuelle ou la charge rapide 120W.

Toutes ces fonctionnalités sont là pour rester et une bonne preuve en est que nous commençons déjà à les voir dans les terminaux milieu de gamme. Mais, renversant la donne, nous trouvons également intéressant d’analyser ceux qui sont devenus obsolètes et que les téléphones portables de l’année prochaine ne devraient pas avoir.

Pour cette raison, nous allons aujourd’hui vous parler des 7 fonctionnalités que votre prochain mobile ne devrait plus avoir.

Écrans de moins de 6 pouces

La première caractéristique que les futurs mobiles ne devraient pas avoir est un écran de moins de 6 pouces, car nous sommes de plus en plus exigeants sur des appareils avec des écrans plus grands, notamment pour consommer du contenu multimédia.

Ceci est démontré par un récent rapport préparé par le populaire outil d’analyse comparative des smartphones AnTuTu qui révèle qu’actuellement, près de 29% des utilisateurs ont un terminal Android avec un écran de 6,7 pouces et 15,2% nous avons un mobile avec un panneau de 6,5 pouces.

Panneaux de résolution HD

Deuxièmement, notre prochain mobile devrait avoir une dalle qui avait au moins une résolution FullHD+, bannissant enfin les résolutions HD et HD+. La raison principale est que la résolution FullHD+ est devenue populaire au point que l’on peut acheter un smartphone avec un écran de cette résolution pour moins de 200 euros.

Par ailleurs, le rapport AnTuTu cité ci-dessus révèle également que les utilisateurs préfèrent acheter des terminaux avec une résolution d’écran de 1080p, puisque plus de 50% d’entre nous ont un mobile avec un écran avec cette résolution et seulement 16% en ont un écran avec HD+ résolution.

Affiche avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz

Les principaux fabricants de smartphones Android dans le monde, Samsung, Xiaomi et realme, ont popularisé l’utilisation d’écrans avec un taux de rafraîchissement de 90 ou 120 Hz dans leurs mobiles plus modestes, c’est pourquoi nous pensons que le taux de rafraîchissement de 60 Hz devrait disparaître de futurs mobiles.

Honnêtement, aujourd’hui, il ne sert à rien de continuer à fabriquer des mobiles avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz car sur le marché, nous pouvons trouver une grande variété de terminaux avec un taux de rafraîchissement élevé à des prix très compétitifs, comme celui qui vient d’être présenté. 11.

Moins de 8 Go de RAM

L’une des caractéristiques qui garantissent qu’un smartphone a de bonnes performances est sa quantité de RAM, pour cette raison, nous pensons que, dans les futurs mobiles, elle devrait être d’au moins 8 Go.

Parce que les applications consomment de plus en plus de ressources, il est important d’avoir une bonne mémoire RAM pour les gérer et pour cette raison, il serait logique que les terminaux du futur n’aient pas de mémoires RAM de 4 et 6 Go.

C’est une caractéristique que les utilisateurs apprécient positivement, comme en témoigne le fait que, selon le rapport AnTuTu susmentionné, un tiers des smartphones du marché disposent de 8 Go de RAM.

Stockage interne inférieur à 128 Go

Une autre caractéristique que notre prochain mobile ne devrait pas avoir est un stockage interne de moins de 128 Go de capacité, car les applications occupent de plus en plus d’espace sur notre terminal et nous y stockons de plus en plus de fichiers, notamment des photographies.

En fait, la situation actuelle est que 50% des mobiles Android ont une mémoire interne de 128 Go et il est fort probable que bon nombre des nouveaux smartphones présentés en 2022 disposent d’au moins 256 Go de stockage interne .

