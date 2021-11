C’est le lanceur le plus minimaliste que vous puissiez télécharger sur Android

Yasan Launcher est un nouveau lanceur minimaliste pour Android, si simple qu’il supprime même les widgets de l’écran d’accueil.

L’une des principales vertus d’Android par rapport à iOS est sa grande capacité de personnalisation et dans cette section, un outil clé pour personnaliser nos smartphones sont les lanceurs.

Dans le Google Play Store, nous pouvons trouver un grand nombre de lanceurs, les plus connus étant Nova Launcher, Action Launcher et Lawnchair, mais presque tous sont basés sur le lanceur de terminaux Google, le Pixel Launcher.

Cependant, ces derniers temps, nous voyons comment un autre type de lanceurs émerge fortement dans la boutique d’applications du géant américain : les lanceurs minimalistes.

Dans cette catégorie de lanceurs, nous pouvons trouver des applications très intéressantes telles que Niagara Launcher, Kiss Launcher ou Ratio, dont nous avons déjà parlé précédemment, mais, cette fois, nous vous apportons un lanceur peu connu mais qui est le plus minimaliste que vous peut télécharger sur Android : Yasan Launcher.

Yasan Launcher, un lanceur si minimal qu’il se passe même de widgets

Yasan Launcher est un lanceur qui fonctionne grâce à l’Intelligence Artificielle et qui analyse les applications que vous utilisez le plus pour les afficher sur l’écran d’accueil de votre terminal. De cette façon, ce lanceur ne vous montre sur l’écran d’accueil qu’une boîte d’une taille de 4×3 dans laquelle se trouvent les applications que vous utilisez le plus, jusqu’à un maximum de 9.

Les points clés qui font de ce lanceur le plus minimaliste sur Android, c’est qu’il supprime les widgets de l’écran d’accueil et que toutes ses options sont accessibles depuis la box sur l’écran d’accueil ou via une série de gestes simples.

Ainsi, si nous tapons n’importe où sur l’écran d’accueil, les trois options de ce simple lanceur s’affichent en bas de la boîte : Tableau de bord, Recherche et Tiroir d’applications.

Le premier appelé Dashboard, auquel nous pouvons également accéder en glissant vers la droite puisqu’il est situé à gauche de l’écran d’accueil, nous montre des informations pertinentes telles que l’heure, le jour et l’état du son et de la batterie de notre smartphone . De plus, dans ce tableau, vous pouvez créer des dossiers d’applications, qui sont affichés horizontalement juste en dessous du nom du dossier afin qu’il vous soit plus facile de trouver celui que vous recherchez.

La deuxième option de Yasan Launcher est sa recherche, à laquelle vous pouvez accéder d’un simple geste de bas en haut sur l’écran d’accueil. Ce faisant, le clavier de notre terminal et un champ de recherche s’affichent automatiquement au dessus duquel apparaîtront les applications correspondant à notre recherche. De plus, sur le côté droit du champ de recherche, nous trouverons un lien direct vers le Play Store.

Le troisième élément de ce lanceur minimaliste est le tiroir d’applications classique, auquel on peut accéder en glissant vers la gauche, puisqu’il est situé à droite de l’écran d’accueil. Nous y trouverons toutes les applications que nous avons installées sur notre mobile par ordre alphabétique, pouvant configurer à la fois la taille des icônes et la manière de visualiser ces applications.

Il convient de noter qu’à partir du panneau du tableau de bord et du panneau du tiroir d’applications, nous pouvons accéder aux paramètres du lanceur via l’icône d’engrenage située en bas à droite de l’interface.

Yasan Launcher est une application totalement gratuite sans publicité, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous laissons sous ces lignes, qui possède des fonctions supplémentaires telles que la personnalisation des gestes et le masquage ou la correction d’applications auxquelles vous pouvez accéder via un seul. achat temps de 10,99 euros.

