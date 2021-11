Cette application est magique : effacez les objets et les personnes indésirables de vos photos

Avec Snapseed, vous pouvez supprimer des objets ou des personnes des photos d’une manière très simple.

L’une des fonctions exclusives des appareils photo Google Pixel 6 Pro dont on parle le plus ces dernières semaines est le « Magic Eraser », une fonctionnalité qui permet de supprimer des objets de photographies à l’aide de techniques de Machine learning et d’Intelligence Artificielle.

Si, il y a quelques jours, nous vous disions comment avoir la gomme magique du Google Pixel 6 Pro dans n’importe quel terminal Google, nous vous proposons maintenant une application qui fait la même chose sur n’importe quel mobile Android, c’est-à-dire qu’elle supprime les objets et les personnes indésirables de tes photos.

Effacez les objets et les personnes indésirables de vos photos avec Snapseed

L’application dont nous venons vous parler aujourd’hui est bien connue de tous, car c’est l’une des meilleures applications de retouche photo sur Android : Snapseed.

Auparavant, nous vous avons déjà expliqué comment flouter les arrière-plans des images et comment mettre des filigranes sur les photos avec Snapseed et nous venons maintenant d’expliquer comment vous pouvez utiliser cette application pour supprimer des objets ou des personnes d’une photo rapidement et facilement.

Ainsi, pour effacer un objet ou une personne indésirable d’une photo avec Snapseed, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Accédez à l’application Snapseed sur votre mobile.

Ouvrez l’image que vous souhaitez modifier en cliquant sur le bouton avec le signe « + »

Dans la section Outils, sélectionnez l’option Détachant.

Touchez l’objet ou la personne que vous souhaitez effacer avec votre doigt, qui deviendra rouge.

Une fois que vous aurez levé le doigt, l’objet ou la personne aura disparu de la photo.

Cliquez sur le bouton Confirmer, situé dans le coin inférieur droit, pour enregistrer les modifications.

Enfin, cliquez sur l’option Exporter pour partager cette image modifiée ou l’enregistrer sur votre smartphone.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que Snapseed ne vous permettra pas d’effacer de très gros objets ou de très grandes zones de la photo, mais pour supprimer des objets de taille moyenne et des personnes d’une photo, cela fonctionne très bien.

Snapseed est une application totalement gratuite, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Google Play Store que nous vous laissons ci-dessous, qui vous permettra de supprimer des objets ou des personnes indésirables d’une photo, même si vous n’avez pas de Google Pixel .

