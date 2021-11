Xiaomi a lancé un jouet pour chats que vous pouvez contrôler avec votre mobile

Ce nouveau jouet pour chat s’appelle Plush Pie Smart Pet et peut être contrôlé via l’application Xiaomi Home.

En plus des smartphones, tablettes, bracelets intelligents, montres intelligentes et écouteurs sans fil, Xiaomi propose un large catalogue d’appareils intelligents pour la maison, dans lesquels on peut trouver des produits tels qu’une serrure intelligente avec reconnaissance faciale 3D, une hotte aspirante avec un capteur de mouvement ou un distributeur de savon à main à minuterie.

Mais, en plus de ces appareils, le géant chinois propose également des produits pour nos animaux de compagnie, notamment les chiens et les chats. Si nous nous concentrons sur les félins, Xiaomi a déjà sorti un bac à litière intelligent et un jouet pour chat identique à l’œil de Sauron du Seigneur des Anneaux et maintenant il vient de lancer un nouveau jouet pour chat que vous pouvez contrôler depuis votre mobile.

Le Plush Pie Smart Pet est le cadeau parfait pour votre chat

Xiaomi a présenté via sa plateforme de financement participatif, Youpin, un nouveau jouet intelligent pour chats qui peut être contrôlé depuis le smartphone appelé Plush Pie Smart Pet.

Ce nouvel appareil intelligent Xiaomi est fait d’ABS et de PVC, ne pèse que 49 grammes et a des couleurs blanches et orange frappantes pour attirer l’attention du chat.

À l’intérieur, vous trouverez trois lumières LED configurables en rouge, bleu et vert, un petit haut-parleur à travers lequel vous pouvez lire des audios que vous envoyez depuis votre mobile et une batterie de 300 mAh avec beaucoup d’autonomie que vous pouvez recharger via un port USB.

Au niveau de la connectivité, le Plush Pie Smart Pet dispose du bluetooth pour se connecter à votre smartphone via l’application Xiaomi Home, grâce à laquelle vous pouvez contrôler le mouvement de cet appareil en activant l’un de ses trois modes disponibles : mode manuel, mode rotation continue et alerte mode. Ce dernier mode est le plus intelligent de tous car il fera bouger le jouet en fonction de la façon dont votre chat interagit avec lui.

Le Plush Pie Smart Pet est désormais disponible à l’achat en Chine via la boutique Youpin pour un prix de 69 yuans, environ 9,50 euros pour changer et, bien que la marque chinoise n’ait pas encore confirmé s’il peut être acheté en dehors du pays asiatique, il sera finira très probablement sur AliExpress.

