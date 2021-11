Que Xiaomi tremble : ils lancent le premier scooter au monde avec HarmonyOS

Le scooter électrique intelligent Huawei LEQI dispose d’une connectivité Bluetooth pour le connecter au smartphone et promet une autonomie de 40 kilomètres avec une seule charge.

Actuellement, le marché des scooters électriques est dominé par Xiaomi, car, malgré le fait qu’il existe d’autres fabricants qui proposent des produits de qualité tels que Cecotec ou Goodyear, la réalité est qu’aucun de ces appareils ne peut égaler ceux de Xiaomi en termes de prix .

Bien que cela puisse changer dans un proche avenir, car le géant chinois Huawei vient de lancer son premier scooter électrique abordable, baptisé LEQI Smart Electric Scooter et se distingue par être le premier scooter au monde doté du nouveau système d’exploitation du chinois. entreprise, HarmonyOS.

Le scooter électrique intelligent Huawei LEQI arrive pour rivaliser face à face avec le scooter électrique Xiaomi Mi Essential

Huawei vient de lancer en Chine son premier scooter électrique avec HarmonyOS, un scooter électrique intelligent LEQI doté d’une connectivité Bluetooth et compatible avec la fonctionnalité HarmonyOS Connect.

Grâce à ces deux technologies, vous pouvez déverrouiller cette trottinette électrique et allumer automatiquement son effet lumineux « Bienvenue » avec votre smartphone Huawei et, pour cela, il suffit d’être à moins d’un demi-mètre de la trottinette.

Les meilleurs scooters électriques que vous pouvez acheter

Le châssis du scooter électrique intelligent Huawei LEQI est en aluminium et est capable de supporter une charge maximale de 2 tonnes. De plus, ce scooter est équipé de pneus à haute élasticité antidéflagrants de qualité automobile Chaoyang qui réduisent les turbulences et ont une résistance aux chocs et une absorption des chocs plus élevées que les pneus pleins traditionnels. Ces pneus disposent également de la fonction anti-crevaison ARAMID qui nous évitera de rester bloqué au milieu d’un trajet.

Si nous nous concentrons sur ses caractéristiques techniques, le scooter électrique intelligent LEQI est équipé d’un moteur brushless 350W qui fournit une puissance de sortie maximale de 630W. Cette trottinette électrique est la seule du marché à disposer d’un gyroscope intelligent, ce qui permet de profiter de fonctions telles que la détection intelligente de l’altitude ou la régulation intelligente de la vitesse dans les montées et descentes.

De plus, ce scooter électrique dispose d’une batterie au lithium de type 18650 qui, comme dans les voitures hybrides, se recharge automatiquement lorsque le conducteur appuie sur le frein ou descend une pente et cela se traduit par une autonomie allant jusqu’à 40 kilomètres.

Il convient de noter que vous pouvez utiliser le scooter électrique intelligent Huawei LEQI dans n’importe quelle situation, à la fois lorsqu’il pleut car il possède la certification IPX7 qui le rend résistant à l’eau et à la poussière et la nuit, car il dispose d’un système d’éclairage complet composé d’un Lampe frontale haute luminosité de 2,5 W, clignotants intelligents et veilleuses automatiques.

Le scooter électrique de Xiaomi a rencontré un concurrent coriace: c’est le premier scooter électrique de NIU

Le scooter électrique intelligent Huawei LEQI est désormais disponible à l’achat en Chine via le magasin Vmall pour un prix de 2 399 yuans, soit environ 330 euros pour changer.

Sujets associés : Huawei, Technologie