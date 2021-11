Xiaomi a un nouveau ventilateur qui fonctionne également comme chauffage et est moins cher que vous ne le pensez

Le ventilateur Xiaomi Mijia DC Inverter est le nouveau produit de Xiaomi qui a du succès grâce à ses multiples fonctions et son bon prix.

Xiaomi a récemment introduit une nouvelle version de l’un de ses produits les plus populaires, le ventilateur. Cependant, c’est un modèle très curieux, car il peut également être utilisé en hiver, lorsque les températures baissent. Comment se peut-il? Eh bien, le ventilateur Xiaomi Mijia DC Inverter -nom de ce produit- intègre également un système de chauffage qui en fait un modèle multidisciplinaire et qui capte automatiquement toute notre attention.

De cette façon, vous pouvez obtenir un ventilateur et un radiateur en même temps, ce à quoi Xiaomi n’était pas habitué. Cependant, il maintient une des prémisses de la firme : un prix de rupture sur le marché. Quelles sont les caractéristiques de ce ventilateur inverseur Xiaomi Mijia DC ? Atteindra-t-il l’Europe ? Quel est son prix? Tous ces mystères sont résolus ci-dessous.

Voici le nouveau radiateur soufflant Xiaomi

Le ventilateur onduleur Xiaomi Mijia DC a une conception de format de colonne qui a un angle de rotation de 150º. Son poids est de 6,8 kilogrammes, vous pouvez donc le déplacer confortablement dans la maison pour l’emmener partout où vous en avez besoin. Ce format dans le sens de la longueur au lieu de la largeur permet également au radiateur soufflant Xiaomi de s’adapter à n’importe quel coin de la pièce. En fait, son diamètre n’est que de 30 centimètres.

D’autre part, nous sommes face à un appareil très puissant, avec une puissance de 2 200 W et un débit d’air pouvant atteindre 357 mètres cubes par heure. Grâce à cette puissance, vous pouvez vous éloigner jusqu’à 10 mètres du ventilateur et toujours recevoir son air, qu’il soit chaud ou froid. Oui, le nouveau ventilateur Xiaomi est également un appareil de chauffage, vous pouvez ainsi l’utiliser aussi bien en hiver qu’en été.

Le ventilateur Xiaomi Mijia DC Inverter peut émettre de l’air de 18 °C à 28 °C. Grâce à cette gamme thermique, vous n’aurez pas à perdre de temps à ranger le radiateur à l’arrivée de l’été, ou le ventilateur à l’arrivée de l’hiver.

D’autre part, cet appareil Xiaomi se distingue également par la possibilité de programmer son marche et son arrêt via les boutons qu’il intègre dans la partie supérieure. Il peut également être connecté à l’application Mi Home sur votre mobile pour profiter de cet outil, ainsi que régler sa température et l’allumer ou l’éteindre sans se lever du canapé

Prix ​​et disponibilité du ventilateur Xiaomi Mijia DC Inverter

Xiaomi a mis ce ventilateur Mijia DC Inverter en vente dans sa boutique YouPin au prix de 749 yuans, soit environ 101 euros pour le changer. Il s’agit d’une offre de lancement disponible uniquement pendant les premiers jours sur le marché, car son prix passera ensuite à 899 yuans, soit environ 121 euros au change. Pour le moment, ce radiateur soufflant n’est disponible qu’en Chine, on ne sait pas s’il sera commercialisé à l’avenir sur le marché mondial.

