C’est ainsi que j’ai réussi à me débarrasser une fois pour toutes des appels de spam

Bien que j’utilise de moins en moins les appels téléphoniques traditionnels pour communiquer avec mes amis et ma famille, puisque les principaux clients de messagerie tels que WhatsApp ou Telegram me permettent déjà de passer des appels Internet au sein de leur plate-forme, la réalité est que de nombreuses personnes, en particulier les plus anciennes, gardent m’appeler pour me parler.

En ce sens, je dois admettre que la plupart des appels que je reçois sur mon portable sont des appels indésirables ou des appels commerciaux et cela malgré le fait d’avoir enregistré tous mes numéros de téléphone dans la liste Robinson.

Si vous trouvez ce type d’appel aussi ennuyeux que pour moi, continuez à lire car je vais vous raconter comment j’ai réussi à me débarrasser une fois pour toutes des appels indésirables sur mon mobile.

Vous pouvez donc filtrer tous les appels indésirables que vous recevez, si vous possédez un Google Pixel

Google a profité de la récente présentation de son nouveau flagship, le Pixel 6 et Pixel 6 Pro, pour annoncer l’arrivée en Espagne de la fonction « Filtrer les appels », un outil intégré à l’application Google Phone qui permet de dévier un appel vers l’Assistant Google pour qu’il se charge d’y répondre.

Cette nouvelle fonctionnalité est exclusive au Google Pixel, ce qui signifie que si, comme moi, vous avez un gros terminal G, vous pouvez commencer à filtrer les appels manuellement. Pour cela, la première chose à faire est d’activer cet outil pratique dans votre terminal en suivant ces étapes simples :

Ouvrez l’application Google Phone.

Cliquez sur l’icône avec trois points verticaux situés dans le coin supérieur droit.

Cliquez sur Paramètres.

Cliquez sur l’option Filtre d’appels dans une nouvelle section appelée Assistance.

Téléchargez le pack vocal pour votre langue.

Choisissez si vous souhaitez que l’assistant Google réponde avec une voix masculine ou féminine.

Une fois cette fonction activée, lorsque vous recevez un appel sur votre mobile, qu’il s’agisse d’un contact de votre répertoire, d’un numéro inconnu ou d’un numéro masqué, vous verrez un nouveau bouton appelé « Filtrer l’appel » tant dans la notification de l’appel entrant appelez comme sur l’écran pour répondre à cet appel.

En cliquant sur ce bouton, la personne qui nous appelle entendra une annonce jouée par l’Assistant Google qui l’informera que j’utilise le service de filtrage d’appels de Google et qu’il lui demandera de nous indiquer son nom et la raison de son appel.

Une fois que la personne qui vous appelle entend le discours, une transcription apparaîtra avec la réponse, comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que je vous laisse sur ces lignes.

Vous devez garder à l’esprit que pendant que le filtre d’appel est activé, vous ne pourrez pas entendre l’appelant et il ne pourra pas vous entendre tant que vous n’aurez pas accepté l’appel.

Au cours du processus de filtrage des appels, l’assistant Google proposera une série de réponses prédéfinies à la personne qui vous appelle. Certaines des réponses standard suggérées par Google Assistant sont les suivantes :

Est-ce urgent ? : « Vous avez besoin de contacter cette personne de toute urgence ? »

Plus d’informations : Pour être clair, pouvez-vous nous en dire plus sur la raison de votre appel ?

Qui est-ce ? : « Juste pour confirmer. Qui êtes-vous ? »

Je ne comprends pas : « Je ne vous ai pas compris. Pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire ?

Me rappelant : « Je ne peux pas parler pour le moment, mais réessayez plus tard. Merci, au revoir. »

