Quand Android 12 atteindra-t-il le mobile le plus vendu de 2020 ?

Le Samsung Galaxy A51 a la mise à jour vers Android 12 assurée. La question est, quand sera-t-il disponible ?

Étant l’un des téléphones Samsung les plus populaires et le plus vendu de toute l’année 2020, il n’est pas surprenant qu’un grand nombre de personnes attendent l’arrivée d’Android 12 sur le Samsung Galaxy A51. D’autant plus maintenant que la société a déjà commencé à mettre à jour certains de ses derniers modèles vers la dernière version d’Android.

Grâce au changement de politique de support opéré par Samsung il y a quelques mois, on sait que le Galaxy A51 fait partie de la liste des mobiles avec 3 ans de mises à jour garanties. Ce qui n’était pas clair – jusqu’à maintenant – c’est quand ce fameux appareil recevra la mise à jour.

Le Galaxy A51 sera mis à jour vers Android 12 au premier semestre 2022

Grâce au planning partagé par Samsung il y a quelques jours, nous savons que les modèles des séries Galaxy S, Z et Note seront les premiers à recevoir la mise à jour vers Android 12. Peu de temps après, après avoir commencé l’année 2022, ils le feront donc pour les téléphones comme le Galaxy A52 et le Galaxy A42.

Dans le cas du modèle en question, il faudra patienter encore un peu : le mobile le plus vendu de tous en 2020, le Galaxy A51, recevra la mise à jour vers Android 12 en avril 2022.

Les 237 mobiles qui recevront Android 12, et quand

Comme d’habitude, les appareils déverrouillés recevront la mise à jour qui les a liés à un opérateur. De plus, il est courant de voir comment Samsung commence à mettre à jour les appareils de certains pays, comme la Corée du Sud ou les États-Unis, avant ceux du reste des régions.

Dans tous les cas, les propriétaires d’un Galaxy A51 n’auront pas à attendre trop longtemps pour profiter des nouveautés de One UI 4, telles que la possibilité de générer des thèmes automatiques basés sur les couleurs du fond d’écran, ainsi que des améliorations de la confidentialité et de la sécurité.

