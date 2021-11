La curieuse protestation de la première vidéo YouTube : sa description a changé pour justifier les aversions

Jawed Karim, co-fondateur de YouTube, a modifié la description de la première vidéo publiée sur la plateforme, mise en ligne par lui-même, pour protester contre la suppression du compteur d’aversion.

Les réponses à la décision récente et controversée de YouTube de supprimer le compteur « Je n’aime pas » ou « Je n’aime pas » de la plateforme ne se sont pas fait attendre et la plus curieuse d’entre toutes vient du créateur de la première vidéo YouTube qui a a changé la description de ladite vidéo pour revendiquer des aversions.

C’est la réponse retentissante du co-fondateur de YouTube à la suppression du compteur « Je n’aime pas »

Jawed Karim, co-fondateur de YouTube, était la personne qui a mis en ligne la première vidéo sur cette plate-forme de streaming en 2005. Et c’est ce même clip de 18 secondes intitulé « Moi au zoo » que Karim a utilisé pour protester contre la décision de YouTube pour supprimer le compteur d’aversion.

Il l’a fait en modifiant la description de ladite vidéo, que nous vous laissons ci-dessous, quelque chose qui a été annoncé via Reddit via un commentaire sur la vidéo par Matt Koval, responsable de la liaison avec les créateurs de YouTube, qui a annoncé ledit changement appelé Update to Nombre d’aversions de YouTube (mise à jour du nombre d’articles « Je n’aime pas » de YouTube).

Au début, Karim a mis la courte description suivante dans la première vidéo YouTube pour revendiquer les aversions :

« Quand tous les YouTubers conviennent que supprimer les aversions est une idée stupide, c’est probablement le cas. Réessayez YouTube 🤦♂️. »

Mais, plus tard, il a développé le texte de ladite description, comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous vous laissons sur ces lignes. Dans ce texte, l’un des trois fondateurs de YouTube déclare ce qui suit :

« Appeler la suppression des aversions comme une bonne chose pour les créateurs ne peut être fait sans conflit par quelqu’un qui se vante du titre de« Lien vers les créateurs YouTube ». idée, pas pour YouTube ni pour les créateurs. Pourquoi YouTube apporterait-il ce changement que tout le monde n’aime pas ? Il y a une raison, mais ce n’est pas la bonne, et je ne sais pas s’il le rendra public. À la place, il y aura des références à diverses études. Des études qui contredisent apparemment le bon sens de chaque YouTuber. »

Ce n’est pas la première fois que le co-fondateur de YouTube critique un changement dans l’une des applications Google les plus populaires en utilisant sa propre chaîne sur cette plateforme, puisqu’en 2013 il a montré son rejet du fait qu’il était nécessaire d’avoir un compte Google .Google+ pour commenter les vidéos YouTube.

