Vous avez un mobile Samsung ? Désactivez ce paramètre dans les options pour prendre de meilleurs selfies

Les selfies que vous prenez avec votre mobile Samsung peuvent être de meilleure qualité si vous appliquez cette astuce simple.

One UI est la couche de personnalisation développée par Samsung et fonctionnant sur Android sur leurs téléphones mobiles. De cette façon, le fabricant peut améliorer le système grâce à des fonctions de sa propre création. Après avoir recommandé 5 paramètres secrets pour votre Samsung que vous devez activer, dans cet article, nous voulons parler d’un paramètre que vous devez désactiver pour prendre de meilleurs selfies.

C’est vrai, cette astuce consiste à désactiver l’un des outils qui apparaissent activés par défaut sur votre mobile Samsung pour rendre plus belles les photos que vous prenez avec la caméra frontale. C’est un changement qui ne prendra que quelques secondes, mais dont vous verrez instantanément les résultats dans vos selfies.

Astuce Samsung : ce paramètre doit être désactivé pour prendre de meilleurs selfies

L’utilisation de la caméra frontale du mobile pour prendre des autoportraits est devenue populaire il y a quelques années. Ces photos, que nous appelons maintenant selfies, sont très utiles lorsque nous rencontrons des amis et que nous voulons prendre une photo de groupe, lorsque nous voulons montrer à quelqu’un où nous sommes à travers une image ou lorsque nous sommes seuls et que personne ne peut prendre une photo de nous. Par exemple, lorsque vous voyagez seul et que vous souhaitez vous immortaliser à côté d’un monument.

En plus d’améliorer considérablement la qualité des caméras frontales, les fabricants ont introduit des outils de personnalisation correspondants pour permettre aux utilisateurs de prendre de meilleurs selfies. Par exemple, sur les téléphones Xiaomi, vous pouvez prendre des photos sans appuyer sur aucun bouton, ce qui vous permet de vous éloigner de l’appareil photo de quelques mètres pour que la photo capture davantage de terrain.

6 fonctions cachées dans OneUI que vous devez essayer sur votre Samsung

Cet outil, baptisé « Photo avec la paume de la main », est également disponible sur les mobiles Samsung. De plus, pour prendre de meilleurs selfies avec votre téléphone de la firme sud-coréenne, vous pouvez désactiver un paramètre appelé « J’aime dans l’aperçu (Selfie) ». Cette fonctionnalité, activée par défaut, enregistre les autoportraits dans votre galerie sans les retourner.

On pourrait penser qu’il s’agit d’un ajustement positif, mais il n’est pas recommandé de l’utiliser. Parce que? Parce que le texte qui apparaît dans l’image sortira dans l’autre sens, et il ne pourra pas être lu. Par exemple, si vous portez un t-shirt avec une phrase ou un nom de marque dessus, il sera inversé sur le selfie. C’est une astuce très simple, mais elle vous aidera à rendre vos images plus belles. Vous pouvez donc le réaliser.

Ouvrez l’appareil photo de votre mobile Samsung. Cliquez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur gauche. Dans les paramètres de l’appareil photo, décochez la case « Comme dans l’aperçu (Selfie) ».

Si vous faites partie de ceux qui portent de nombreux sweat-shirts, chapeaux ou chemises avec des phrases ou des noms de marque, ce simple changement dans les paramètres de votre Samsung peut améliorer l’apparence de vos selfies. Il est disponible sur tous les appareils de la firme, il suffit donc de le rechercher pour le désactiver d’un simple toucher sur l’écran.

Sujets associés : Téléphones, Samsung, Samsung Galaxy