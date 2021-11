Xiaomi : MIUI 13 aura un indicateur spécial pour connaître en détail l’état de la batterie

Avec ce nouvel indicateur nous pouvons savoir si la température de la batterie de notre terminal est adéquate ou non.

MIUI est l’une des couches de personnalisation les plus populaires sur Android, en partie grâce au grand nombre de terminaux Xiaomi, Redmi et POCO qui sont vendus chaque année et ont pratiquement le même nombre d’adeptes que de détracteurs.

Petit à petit, nous apprenons plus de détails sur la nouvelle version de la couche logicielle de Xiaomi, MIUI 13, dont le PDG de la société chinoise a déjà confirmé qu’elle arriverait avant la fin de l’année et le dernier d’entre eux est qu’il ont un indicateur spécial pour connaître l’état de la batterie en détail.

MIUI 13 aura un indicateur de température de batterie

Les gars du média spécialisé Xiaomiui ont partagé un tweet dans lequel ils révèlent que la bêta fermée de la ROM chinoise MIUI 13 a été mise à jour avec une nouvelle fonction vraiment intéressante : un indicateur de la température de la batterie de notre terminal.

Comme vous pouvez le voir dans les images qui accompagnent ledit tweet, que nous laissons sous ces lignes, ce que Xiaomi a fait dans cette mise à jour est de remplacer l’indicateur de température de la batterie que MIUI avait jusqu’à présent par un nouveau qu’il affiche trois états : chaud , froid et normal.

Jusqu’à présent, nous pouvions vérifier la température de la batterie de notre smartphone à partir des paramètres MIUI, même s’il était peu utile de connaître ce chiffre si nous ne savions pas quelle température devrait être correcte.

Mais, grâce à ce nouvel indicateur de température de batterie organisé en fonction des états, toute personne, sans connaissance préalable en la matière, pourra savoir si la batterie de son appareil mobile est à la bonne température ou si, au contraire, elle est trop chaud ou trop froid.

Comme d’habitude dans ces cas, cette nouvelle fonction mettra encore un certain temps pour atteindre les ROM mondiales et européennes puisque MIUI 13 est officiellement présenté, donc si vous avez un mobile Xiaomi, vous n’avez qu’à attendre de recevoir MIUI 13 pour pouvoir en profiter indicateur pratique.

