Galaxy Tab S8 Ultra : une tablette surdimensionnée, avec encoche et capable d’enregistrer des vidéos 4K à 60 FPS

L’encoche de la Galaxy Tab S8 Ultra a une explication, car ce sera la seule tablette du marché capable d’enregistrer des vidéos 4K à 60 images par seconde avec la caméra frontale.

Samsung prépare une révolution dans son Galaxy d’appareils pour les premières semaines de 2022, et c’est que le Galaxy S21 Fan Edition attendu et toute la famille Galaxy S22 qui ont déjà des armes, il semble qu’un renouvellement complet de toute la gamme sera également rejoignez des tablettes avec Android qui profiteront des avantages d’Android 12L, et qui seront dans ce cas mis en vedette par un Galaxy Tab S8 Ultra absolument disproportionné.

Sans surprise, nous savions déjà que cette tablette pourrait sortir avec un chipset Samsung Exynos 2200 avec des graphiques AMD Radeon, et il s’était même avéré qu’elle intégrerait une encoche sur son écran, mais la vérité est que les surprises viennent maintenant avec plus de confirmations : son écran sera énorme, 14,6 pouces, et vous pourrez filmer des vidéos 4K jusqu’à 60 images par seconde avec la même caméra frontale.

Toutes ces informations ont été publiées par le célèbre leaker @UniverseIce sur son compte Twitter, probablement le filtre le plus réussi de l’écosystème Samsung ces derniers temps, nous montrant même une photographie avec une bonne résolution d’une tablette imposante, ce qui justifierait la présence de l’encoche dans la nécessité de laisser de l’espace pour intégrer des caméras frontales hautes performances comme celles-ci, y compris un grand angle pour montrer plus d’espace dans nos conversations vidéo.

Nous ne connaissons pas, bien sûr, toutes les spécifications de la taille du système photographique, bien qu’il semble que les caméras arrière, probablement doubles, et les caméras avant, également sûrement doubles, seraient capables d’enregistrer des vidéos en résolution 4K jusqu’à 60 images par seconde, une section dans laquelle la Galaxy Tab S8 Ultra restera seule sur le marché.

Il semble superflu de pouvoir photographique rejoindre la vague du télétravail et des appels vidéo, mais peut-être que quelqu’un le trouvera utile …

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra pourrait être une réalité très bientôt avec les graphiques Exynos 2200 et AMD

Une énorme tablette, plus grosse qu’un ultrabook, et avec des graphiques AMD Radeon

En tout cas, ce ne sera pas la seule excentricité d’une tablette absolument démesurée, puisque Samsung partira d’un design avec 14,6 pouces, une taille énorme et encore plus grande que les ultrabooks actuels, ajoutant à un tel casting évidemment sa technologie AMOLED, un matrice avec résolution 3K, 120 hertz comme taux de rafraîchissement variable et compatibilité avec le S-Pen.

Parmi les SoC dont nous avons déjà parlé, il s’agirait de l’Exynos 2200 de Samsung avec son nouveau GPU AMD Radeon basé sur l’architecture RDNA2, apportant des graphismes de haut niveau à un appareil mobile qui propose sûrement une coque/clavier comme accessoire de base.

La RAM et le stockage interne accompagneraient, avec des options allant jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de mémoire, probablement, le tout animé par une généreuse batterie de 11 500 mAh avec une charge rapide jusqu’à 45 watts, quelque chose sans aucun doute plus que nécessaire pour une tablette avec des spécifications similaires.

Il semble que beaucoup de gens doutent de l’encoche de la Galaxy Tab S8 Ultra.

Maintenant, je peux vous dire avec une certitude à 100% que Notch doit exister, mais ce n’est pas grand. Il est équipé de deux caméras frontales, dont des caméras ultra grand-angle, pouvant filmer en 4K 60fps. pic.twitter.com/VMYk8I3zTg – Univers de glace (@UniverseIce) 18 novembre 2021

Reste à se demander si une tablette Android de ce type serait nécessaire, si le système profitera d’autant de puissance et si certains utilisateurs ont besoin de spécifications aussi élevées.

De plus, évidemment, je suis également frappé par la question de savoir combien cela coûtera de le mettre en magasin, mais au moins il semble que Samsung parie toujours sérieusement sur les tablettes.

Nous devrons attendre pour confirmer tout cela, mais cela peint certainement la Formule 1 des appareils Android !

