La version web du Google Play Store change complètement de design 7 ans plus tard : vous pouvez donc l’essayer

Des années plus tard, le Google Play Store change enfin le design de son bureau avec une interface plus claire et plus moderne.

Cela fait environ sept ans depuis la dernière refonte majeure de la version Web du Google Play Store, et il ne fait aucun doute que le passage du temps a fait des ravages. Aujourd’hui, le Play Store est l’un des rares services Google à ne pas encore disposer d’une interface adaptée aux nouvelles lignes de design définies dans Material Design, mais conserve une interface toujours basée sur le langage visuel de Google introduit en 2014. Heureusement, c’est sur le point de monnaie.

La version Web de la boutique d’applications Google commence à changer complètement de conception à partir de certains pays. Sa nouvelle interface s’apparente beaucoup plus à celle de la version pour mobiles et tablettes, et il est désormais possible de la tester.

Voici le nouveau Play Store dans sa version web

Il suffit de jeter un œil à la nouvelle interface pour se rendre compte que Google a décidé de reprendre le design de la version mobile, et de l’adapter à un format destiné aux grands écrans. Tous les éléments graphiques de la nouvelle interface sont hérités du Play Store mobile, avec des icônes plus grandes et plus colorées, beaucoup d’espaces blancs et moins de menus pour faciliter la navigation.

En ce sens, maintenant tous les raccourcis sont situés en haut. Depuis la barre d’outils, vous pouvez accéder aux sections de jeux, applications, livres et films, et en appuyant sur l’image de profil située sur le côté droit, il est possible d’accéder au reste des menus, y compris la bibliothèque des applications installées.

Les pages des applications elles-mêmes ont également été renouvelées, laissant plus d’espace en haut pour les informations les plus pertinentes sur l’application et son icône située sur le côté droit. Dans le cas de ces applications accompagnées d’une vidéo de présentation, ladite vidéo occupera toute la largeur de l’écran, permettant de la lire comme une « bande-annonce » de l’application ou du jeu en question.

Pour l’instant, le nouveau design du Google Play Store est disponible en Corée du Sud. Tout semble indiquer que Google va procéder à un déploiement soutenu au fil des jours. Cependant, ceux qui souhaitent essayer la nouvelle version du magasin maintenant peuvent le faire via le lien que nous fournissons à la fin de ces lignes.

