Ce sera le mobile 5G le moins cher de Samsung

Le Samsung Galaxy A13 5G sera le prochain mobile 5G pas cher de Samsung, et aujourd’hui nous avons pu connaître toutes ses fonctionnalités.

Très bientôt, il y aura un smartphone Samsung avec 5G moins cher que le Galaxy A22 5G. Il y a quelques semaines, nous parlions déjà du supposé Samsung Galaxy A13 5G, et maintenant l’appareil est passé par les bureaux de certification Bluetooth SIG pour confirmer une bonne partie de ses spécifications techniques.

Grâce à cette fuite, on sait à quoi ressemblera le prochain mobile 5G pas cher de Samsung, de son processeur, aux configurations mémoire dans lesquelles il sera disponible et à la capacité de sa batterie, entre autres.

Batterie énorme et processeur MediaTek dans le nouveau mobile 5G bon marché de Samsung

Grâce au rapport de certification, nous savons que le Galaxy A13 5G équipera les connectivités Bluetooth 5.0 et 5G. Cependant, il y aura également une version 4G uniquement.

La connectivité 5G sera supportée par le processeur MediaTek Dimensity 700, associé à 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage interne extensible par microSD.

Sa batterie de 5 000 mAh sera sans aucun doute l’un des points forts du téléphone. De plus, il sera compatible avec une charge rapide de 25 W via son port USB Type C.

Le terminal devrait également inclure un écran Infinity-V de 5,6 pouces, mais sa résolution et le type de panneau qu’il montera sont inconnus. Ce qui a été confirmé, c’est qu’il comprendra un lecteur d’empreintes digitales latéral et un port casque 3,5 millimètres.

Le Galaxy A13 5G devrait arriver sur le marché au début de l’année prochaine 2022. Le prix du terminal n’est pas clair, mais il devrait s’agir d’un modèle moins cher que le Galaxy A22 5G, dont le prix est d’environ 250 euros.

