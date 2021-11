Ces fonds d’écran OnePlus sont parfaits pour les joueurs nostalgiques : téléchargez gratuitement

Vous pouvez désormais avoir les fonds d’écran de l’édition exclusive OnePlus Nord 2 Pac-Man sur votre mobile.

El fabricante chino OnePlus lanza al mercado, cada cierto tiempo, variantes especiales de sus smartphones y dentro de esta estrategia ha presentado, recientemente, el OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition, una edición especial realizada en colaboración con Bandai Namco con un diseño que brilla dans l’obscurité.

Comme tous les nouveaux smartphones sortis par la marque chinoise, le OnePlus Nord 2 arrive avec ses fonds d’écran exclusifs, parfaits pour les gamers les plus nostalgiques.

Vous pouvez maintenant télécharger gratuitement ces fonds d’écran, que nous vous apportons grâce aux gars de XDA-Developers et plus particulièrement à son collaborateur linuxct.

Téléchargez gratuitement les fonds d’écran originaux de OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition

Cette collection de papiers peints OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition est composée de 10 papiers peints statiques et de deux autres papiers peints dynamiques. Tous sont très colorés et présentent, comment pourrait-il en être autrement, les comecocos classiques du jeu mythique.

Les meilleurs fonds d’écran pour votre mobile

Dans le cas des arrière-plans dynamiques, linuxct nous fournit deux fichiers APK, l’un avec les arrière-plans animés et l’autre avec une application créée par lui pour pouvoir les appliquer à votre smartphone. De cette façon, pour pouvoir appliquer un de ces arrière-plans animés sur votre mobile il vous suffit d’avoir un lanceur compatible avec ces arrière-plans, d’installer ces fichiers et de sélectionner l’un des deux fonds d’écran de l’application « OnePlus Wallpaper Config ». En bonus, ce collaborateur de XDA-Developers a également emporté les icônes exclusives du OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition, que vous pouvez installer via un autre fichier APK.

Vous pouvez télécharger les arrière-plans statiques en haute qualité et à une résolution maximale (2400×1080), et les trois fichiers APK des arrière-plans dynamiques et le pack d’icônes OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition via le lien vers le dossier Google Drive que nous vous laissons à la fin de cet article.

