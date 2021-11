Améliorez votre vocabulaire anglais avec cette application : c’est gratuit pour une durée limitée

Dépêchez-vous et obtenez gratuitement l’une des meilleures applications pour apprendre l’anglais avec votre mobile.

Aujourd’hui, vous avez une nouvelle opportunité d’obtenir gratuitement l’une des meilleures applications pour apprendre l’anglais avec votre mobile. Les créateurs de Memorize ont décidé de devancer le Black Friday et de baisser le prix de l’une de leurs applications les plus populaires avec une remise de 100 %.

Memorize est une application linguistique quelque peu différente. C’est un outil basé sur l’intelligence artificielle qui aide à apprendre et à mémoriser des mots en anglais.

Obtenez gratuitement Memorize, l’une des applications les plus originales pour l’apprentissage des langues

Avec plus de 4 000 mots couramment utilisés, Memorize est l’une des applications les plus complètes pour apprendre le vocabulaire anglais sur Google Play.

De plus, l’application a une conception intuitive à base de cartes mémoire ou de cartes et propose de nombreux types de quiz pour apprendre le vocabulaire, notamment des questions à choix multiples, l’écoute, l’association, le retournement de cartes, etc.

Le fonctionnement est simple : au début, plusieurs fiches de vocabulaire apparaîtront, et au fur et à mesure des épreuves viendront s’ajouter, jusqu’à ce qu’un grand nombre de mots aient été appris.

Normalement, l’application a un prix de près de 5 euros. Mais, pour une durée limitée, il peut être téléchargé entièrement gratuitement sur le Google Play Store. Il est compatible avec n’importe quel appareil Android, à condition qu’il ait une version Android égale ou supérieure à Android 5 Lollipop.

Rubriques connexes : Applications, Applications gratuites