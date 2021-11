MediaTek annonce le Dimensity 9000, le nouveau processeur 4 nanomètres qui emportera le haut de gamme de 2022

Le MediaTek Dimensity 9000 est le premier chipset du marché à équiper un core Cortex X2 et le nouveau GPU Mali-G710 et le premier SoC du marché compatible avec les mémoires RAM de type LPDDR5X.

La plupart des processeurs mobiles des smartphones actuels appartiennent à deux sociétés, l’américain Qualcomm et le chinois MediaTek.

Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, Qualcomm était le dominant sur le marché des chipsets de terminaux mobiles, mais, comme nous vous l’avons récemment dit, aujourd’hui, près de la moitié des terminaux mobiles dans le monde sont équipés d’un processeur MediaTek.

MediaTek est bien conscient que le marché des processeurs mobiles est en mouvement constant et que son rival s’efforce déjà d’y retrouver son hégémonie et pour cette raison, le constructeur chinois vient d’annoncer le successeur du succès Dimensity 1200, qui sortira plus tôt cette année. .

C’est le MediaTek Dimensity 9000, son nouveau processeur 4 nanomètres qui emportera le haut de gamme de 2022.

Mediatek Dimensity 9000 : le premier processeur de la marque chinoise fabriqué en 4 nanomètres

Comme nous le disent les gars d’AnandTech, MediaTek vient de présenter son nouveau processeur haut de gamme pour ce 2022, un Dimensity 9000 qui est la première puce fabriquée avec un procédé de 4 nanomètres, puisque jusqu’à présent un procédé de 6 nanomètres était suivi, et c’est le premier à utiliser le noyau Cortex-X2.

Mais pas seulement, car, en plus, le MediaTek Dimensity 9000 est le premier chipset du marché à équiper le nouveau GPU Mali-G710 et le premier SoC à être compatible avec les mémoires RAM de type LPDDR5X.

Ce processeur a une configuration à 1 + 3 + 4 cœurs avec un cœur Cortex-X2 à 3,05 Ghz, trois cœurs Cortex-A710 à 2,65 Ghz et quatre autres cœurs Cortex-A510 à 1,8 Ghz.

Côté GPU, le nouveau Mali-G710 est au niveau de celui monté sur les nouveaux Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, le Google Tensor G78MP20.

Ce processeur augmente les performances globales de 35% et l’efficacité énergétique de 60% par rapport aux produits phares Android actuels qui montent des puces Exynos, Snapdragon et Tensor, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport aux terminaux haut de gamme de cet anus.

