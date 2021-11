Instagram ajoute une fonction hilarante lorsque vous désespérez avec le réseau social

La nouveauté d’Instagram permet de secouer son mobile pour signaler des problèmes avec l’application.

Instagram a un plan pour quand l’application ne fonctionne pas correctement, et ses problèmes finissent par désespérer. Adam Mosseri, le principal leader du réseau social, a annoncé l’arrivée d’une nouvelle fonction qui consiste à secouer rapidement le mobile pour signaler des bugs.

Son fonctionnement est simple : si vous rencontrez une sorte de problème lors de l’utilisation d’Instagram, vous n’aurez qu’à secouer votre mobile. Ensuite, un menu contextuel apparaîtra à l’écran qui vous permettra de signaler les erreurs qui apparaissent dans l’application.

« Rage shake », la nouvelle fonction pour signaler des problèmes sur Instagram

Comme Mosseri l’a expliqué sur son profil Twitter, la fonction vise à signaler des bugs et des problèmes avec l’application, et non à envoyer des suggestions ou des rapports sur le contenu. Il explique que, grâce à la nouvelle option, « vous pouvez expliquer exactement ce qui s’est passé, comment vous vous êtes retrouvé dans cet endroit et toutes les émotions et les sentiments que vous avez ressentis, pour que quelqu’un y jette un coup d’œil.

Couverture ✌️ cette semaine :

– Suppression du carrousel (enfin !)

– Rage Shake Connaissiez-vous ces ? D’autres fonctionnalités que vous aimeriez que je couvre ? Faites-moi savoir pic.twitter.com/Yx0q4UGFfb -Adam Mosseri (@mosseri) 17 novembre 2021

Instagram n’est pas la seule application qui inclut une telle fonction. D’autres, comme Google Maps, incluent depuis des années la possibilité de secouer le mobile pour envoyer des suggestions. Bien que dans l’application Google Maps and Navigation, cette option est désactivée par défaut.

La fonctionnalité en question sera bientôt disponible dans la version d’Instagram pour iPhone et Android. De même, depuis Instagram, ils ont également annoncé que leur application de messagerie instantanée lancée en 2019, Threads, allait fermer définitivement ses portes, en plus d’annoncer l’arrivée d’une option que de nombreux utilisateurs réclamaient depuis longtemps : la possibilité de supprimer une seule image ou vidéo d’un carrousel déjà publié.

