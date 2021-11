La charge de 150W sera une réalité en 2022 grâce à Qualcomm

Qualcomm prépare une nouvelle génération de sa technologie Quick Charge, avec des puissances allant jusqu’à 150 watts qui permettraient de recharger un mobile complet en seulement 10 minutes.

Qualcomm n’a pas encore officialisé la nouvelle génération de Snapdragon, et bien qu’il se murmure en effet qu’il ne s’appellera pas Snapdragon 898 mais qu’il changera de paradigme pour lancer une nouvelle nomenclature plus simple, la vérité est que nous n’en connaissons pas trop détails de ces chipsets premium qui sont sur le point d’arriver sur le marché.

Pour l’instant nous n’avons pu que spéculer sur les premiers smartphones qui pourraient le monter à son arrivée sur le marché, mais certaines sources ont déjà anticipé que Qualcomm utilisera la nouvelle architecture personnalisée ARMv9 sous sa marque Kryo et avec un Cortex haute performance -Noyau X2. De plus, GSMArena nous parle maintenant d’améliorations significatives de la technologie Quick Charge, et cela mérite d’être mentionné.

En fait, il semble qu’il faudra accorder beaucoup plus d’attention à ce Snapdragon 8 Gen 1, car de Chine, ils affirment que le nouveau système sur puce hautes performances de Qualcomm pourra offrir une charge rapide jusqu’à 150 watts, et on sait déjà que pour un smartphone une bonne charge rapide vaut toujours mieux qu’une longue autonomie.

Et tout s’accorde, car Xiaomi préparait son HyperCharge et il semble qu’il sera en effet le premier constructeur, avec Motorola, à profiter de ces Qualcomm Snapdragon de dernière génération qui seront officiellement présentés le 30 novembre lors de son événement Tech Summit.

L’information a été publiée par Digital Chat Station et dernièrement, son taux de réussite est assez bon, donnons donc de la crédibilité à une technologie qui permettrait de charger un mobile haute performance en seulement 10 minutes, quelque chose que nous aimerions voir et essayer car il semble presque impensable.

Dans tous les cas, les premiers téléphones équipés de ces Snapdragon 8 Gen 1 n’atteindront pas ces puissances de charge rapide, car Xiaomi et Motorola prévoient de les lancer avant la fin de 2021 et les premières exécutions de Qualcomm ne seront pas encore prêtes pour une avancée aussi importante.

Selon des sources, ce sera à partir du deuxième lot de puces de la nouvelle génération lorsque des charges allant jusqu’à 150 watts seront activées, il est donc peut-être préférable d’attendre tranquillement jusqu’au premier trimestre 2022 lorsque les téléphones avec ces SoC arriveront.

Il ne faut pas oublier que la norme actuelle Quick Charge 5 de la société de San Diego permet des vitesses et des puissances déjà élevées, avec ces capacités de double charge qui peuvent charger un mobile de 0 à 50% en seulement 5 minutes et en maintenant jusqu’à 12 protections de tension, courant et température séparés, assurant une recharge rapide, stable et sûre.

Il faudra attendre les confirmations, mais en fait c’est une belle avancée qui pour nous éclipse même l’intérêt de plus de performances… Bon travail, Qualcomm !

