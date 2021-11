Snooping sur WhatsApp sera plus risqué que jamais à cause de cette nouvelle fonctionnalité

Si vous avez accidentellement appelé de nombreux contacts lors de l’ouverture de leurs images de profil, soyez prudent car très bientôt, vous pourrez également les appeler en vidéo par accident.

WhatsApp continue d’incorporer des améliorations pour améliorer ses fonctionnalités de communication audiovisuelle, et si récemment ils nous ont offert l’option tant attendue de se connecter à des appels vidéo de groupe déjà commencés, il semble maintenant qu’insérer des raccourcis partout vers les appels vidéo a semblé être une bonne idée, pour beaucoup de problèmes et d’accidents que cela nous amène au plus potin de l’endroit.

Et est-ce pour voir si nous sommes les seuls à avoir accidentellement appelé quelqu’un en fouillant la photo de profil d’un contact… Celui qui est libre de péché, lance la première pierre !

Ne vous inquiétez pas, (presque) nous les avons tous fait à un moment donné, mais attention car ce potin innocent sera bientôt plus dangereux, car cette « amélioration » que WhatsApp teste déjà en bêta intégrerait un accès direct aux appels vidéo, donc au lieu d’appeler par accident, nous ajouterons une vidéo pour plus de dérision.

Rejoindre un appel vidéo WhatsApp déjà commencé sera plus facile que jamais

Comme toujours, WaBetaInfo nous en a parlé à la suite de l’apparition de la version bêta 2.21.24.6 de WhatsApp, qui a effectivement ajouté dans Android cet accès direct aux appels vidéo à partir des photos de profil et des statuts de nos contacts.

Pour certains cela facilitera la vie, sans aucun doute, et pour d’autres cela donnera plus qu’une frayeur… Plus besoin de fouiner, ou du moins de le faire avec insouciance !

