Pourquoi le Pixel Fold sentait l’échec et pourquoi Google a eu raison de l’annuler

Google aurait annulé le Pixel Fold par manque de compétitivité, mais le sentiment est qu’ils n’allaient pas vraiment apporter beaucoup plus sur le concept du Galaxy Z Fold3.

Les voix les plus autorisées de l’industrie ont déclaré que 2021 serait l’année des mobiles pliables, bien qu’en réalité vous aurez déjà vérifié que cette déclaration ne pouvait pas être plus éloignée de la réalité. Et qu’en effet il y a eu de nombreux mouvements, de Xiaomi, Samsung et Huawei en tant que seuls parieurs au niveau commercial à Honorer avec ses développements et OPPO avec de nouveaux prototypes, sans pour l’instant que personne n’ait réussi à trouver la clé de ces clés qui leur manque Les mobiles pliables pour enfin devenir grand public.

En tout cas, beaucoup avaient de grands espoirs pour Google et son projet Pixel Fold, un tout nouveau smartphone pliable appelé Android 12L présentant les avantages de ces formats convertibles, quelque chose qui semble devoir attendre car à Mountain View ils repensent la nécessité de lancer un mobile de ces caractéristiques.

Des sources disent que le design de l’appareil n’aurait pas convaincu l’équipe de Rick Osterloh car « le produit n’allait pas être aussi compétitif qu’il devrait l’être pour réussir », même si j’ai l’impression que la lecture est assez différente, puisque Google n’a jamais voulu réussir avec son Pixel mais seulement marquer la voie de ce qu’Android peut faire.

Je ne pense pas que l’approche du Pixel Fold serait différente de ce qu’ont été les smartphones Pixel précédents et actuels, et en ce sens, personne n’est au courant que Mountain View n’a jamais voulu vendre des millions d’unités de leurs mobiles, mais plutôt de offrir un contrepoint réalisé par Google à la parfaite symbiose hardware/software qu’Apple réalise.

En tout cas, il est bon d’entrer dans le débat pour savoir si un Pixel pliable en valait la peine, voyons donc ce que Google allait nous proposer et pourquoi son Pixel Fold allait devenir un échec absolu dans un marché complexe encore immature. . .. Nous rejoindrez-vous ?

Google affirme que son produit « n’allait pas être aussi compétitif qu’il devrait l’être pour réussir », bien que pour nous, la lecture soit que Google n’allait pas être en mesure de contribuer beaucoup à un marché où seul Samsung a osé explorer avec courage.

Google aurait annulé le Pixel Fold, son premier mobile pliable

Les raisons pour lesquelles Google a abandonné le Pixel Fold

Il était évident que le concept du Pixel Fold allait être similaire à celui de Samsung et de son Galaxy Z Fold, profitant sûrement de la bonne entente entre les deux sociétés qui s’était mise en scène dans le passé Google I/O et qu’il allait pour avoir une continuité avec Android 12L, une version Android avec des améliorations spécifiques pour les mobiles pliables et grand format et/ou convertibles.

En fait, le Pixel Fold serait présenté spécifiquement pour apporter un support physique à Android 12L, et non pas comme ce best-seller qu’ils semblent nous faire croire qu’ils avaient en tête.

Cela peut nous embrouiller lorsque nous parlons de prix et que « le produit ne serait pas aussi compétitif qu’il devrait l’être pour réussir », car il est sous-entendu que Google s’attendait à tirer profit de son Pixel Fold, ce dont nous doutons vraiment qu’il le fasse. avec l’un des mobiles Pixel compte tenu de ses chiffres de vente, d’un marketing médiocre, de marchés de disponibilité limités et d’un manque apparent d’intérêt pour l’amélioration de la sortie de ses produits matériels.

Pourquoi le Pixel Fold allait être un échec

La vérité, pour moi, n’est pas que Google s’attendait à ce qu’un Pixel Fold devienne un succès. Il semble plutôt qu’à Mountain View, ils se soient rendu compte qu’ils n’allaient pas pouvoir apporter trop de nouvelles sur le marché du pliage, et leur smartphone allait être considéré comme « une autre copie » du Galaxy Z Fold.

Avec ces prémisses, il est facile de se demander pourquoi ne pas sortir Android 12L avec Samsung comme ils l’ont fait avec WearOS, reconnaissant indirectement que les Sud-Coréens ont été les plus courageux et ceux qui ont le plus profité de la plateforme Android et de ses possibilités.

Sûrement Google, en plus, utiliserait de nombreux composants fabriqués par Samsung lui-même, ce qui impliquerait de ne pas pouvoir améliorer les coûts ou les prix par rapport à l’option Galaxy, si blanche et en bouteille, dans un marché immature et sans présenter plus de nouveautés, il semble que le Pixel Fold visait l’échec pur et simple.

S’il n’y a plus beaucoup qui misent sur un smartphone énormément cher comme le Galaxy Z Fold3, qui demande aussi un soin particulier, pourquoi penserions-nous à des gens qui achèteraient un Pixel Fold qui est presque une copie et serait encore plus cher, seulement avec le amélioration d’un Android 12L qui sera aussi très prochainement dans les options de Samsung.

En fait, c’est que bien que Xiaomi, Motorola ou Huawei aient essayé des téléphones portables pliables, seul Samsung a osé avec des tirages moins limités et une disponibilité internationale, étant également courageux lorsqu’il s’agit de dépenser de l’argent en R&D et de tester de nouvelles fonctionnalités. S’il n’allait pas le faire, cette tentative d’innover et de faire des choses différentes, le pari de Google n’avait pas beaucoup de sens.

Si rien de nouveau n’est proposé, il vaut presque mieux ne pas sortir et jouer, et c’est parce que seul Samsung a des téléphones portables pliables dans les circuits commerciaux et à l’international, et seul Samsung a été courageux lorsqu’il s’agit d’innover et d’investir dans nouveaux matériaux et solutions pour les mobiles pliables.

Nous devrons attendre, pour l’instant, de voir si Google annule enfin le Pixel Fold ou non, ou s’il ne fait que le retarder pour des temps meilleurs. Quoi qu’il en soit, dans mon cas, ce que j’attends, ce sont plus de nouvelles et de problèmes résolus avec de nouveaux formats, et pas tellement plus d’options similaires qui se sont déjà avérées utiles uniquement pour certains types d’utilisateurs.

Alors, pour moi, Google prend la bonne décision dans l’espoir d’améliorer encore les concepts, et que la technologie avance vers des solutions plus utiles, plus durables et moins chères qui n’implique pas de faire des concessions juste pour embarquer un écran plus grand dans un petit format. … Il faudra voir quelle est cette année-là de l’explosion des pliants qu’ils ont prédit !

Ce qui manque aux mobiles pliables pour qu’ils soient enfin mainstream

Sujets connexes : Google, Google Pixel, Téléphones