En chute libre : ce spectaculaire Samsung Galaxy n’a jamais été aussi bon marché

Le Samsung Galaxy A52s 5G tombe à son plus bas historique, une belle opportunité d’acheter l’un des meilleurs Samsung du moment.

Le Samsung Galaxy A52s 5G est l’un des meilleurs smartphones que Samsung a lancé en 2021, avec une fiche technique si complète qu’il est difficile de trouver un point faible. Le prix public conseillé de la version 6 Go + 128 Go est de 449 euros, mais il dégringole désormais à 349 euros sur Amazon.

Cette remise de 100 euros porte le Galaxy A52s 5G à son prix le plus bas à ce jour, il n’a jamais été moins cher qu’actuellement. Cette offre est répétée dans PcComponentes, où vous pouvez acheter le mobile pour 349 euros. Au-delà de ces deux stores, le Galaxy A52s 5G maintient son prix. Par exemple, dans la propre boutique officielle de Samsung, où il est à 448,99 euros.

Achetez le Samsung Galaxy A52s 5G moins cher que jamais

Le Samsung Galaxy A52s 5G proposé est de couleur menthe, un ton très innovant que Samsung a choisi dans ce modèle. C’est un smartphone très agréable et confortable quand on le tient dans nos mains, avec une épaisseur de 8,4 millimètres et un poids de 189 grammes. Dans sa partie avant il monte un écran SuperAMOLED de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une dalle de très bonne qualité, notamment pour sa fluidité.

Le processeur est le Qualcomm Snapdragon 778G, vous pouvez donc profiter de performances avancées quelle que soit l’application que vous souhaitez exécuter. De plus, il s’aide de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, avec la possibilité d’étendre ce dernier par microSD. Son système d’exploitation actuel est One UI 3.1 basé sur Android 11, mais en janvier 2022, il passera à Android 12.

Le Galaxy A52s 5G est aussi un mobile capable de prendre des photos d’excellente qualité, notamment avec son capteur principal de 64 MP. De plus, il dispose d’un ultra grand angle de 12 MP, d’une macro de 5 MP et d’un capteur de profondeur de 5 MP. Vous pouvez également capturer de bons selfies avec sa caméra frontale de 32 MP.

Une autre de ses grandes caractéristiques est sa batterie de 4 500 mAh, qui arrive sans problème à la fin de la journée avec une seule charge. Si votre utilisation n’est pas très exigeante, elle peut même atteindre le deuxième jour. De plus, il prend en charge la charge rapide de 25W, bien que le chargeur inclus dans la boîte ne soit que de 15W.

Les meilleurs accessoires pour le Samsung Galaxy A52s 5G

Nous venons de voir que le chargeur qui accompagne le Samsung Galaxy A52s 5G n’est que de 15W, il est donc conseillé d’acheter un chargeur de 25W pour profiter pleinement de sa charge rapide. Précisément, le chargeur Samsung 25W est en vente sur Amazon. De plus, c’est aussi une bonne option d’acheter un étui pour le protéger et une carte microSD pour étendre son stockage. Nous vous recommandons quelques accessoires qui pourraient vous intéresser :

