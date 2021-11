Apple dépasse les fabricants Android sur la droite en proposant des pièces et des manuels pour réparer l’iPhone

Apple facilitera le travail de ceux qui souhaitent réparer leurs iPhones : ils auront à leur disposition des outils et des manuels.

Dans une tournure des plus inattendues compte tenu des politiques de l’entreprise ces dernières années, Apple a annoncé sa décision de donner aux utilisateurs de ses appareils les installations nécessaires pour pouvoir réparer leur iPhone à domicile, sans avoir besoin de s’adresser à un service technique officiel ou à un tierce personne.

Il l’a fait par le biais de la soi-disant réparation en libre-service ou « réparations en libre-service », qui, selon les mots de l’entreprise elle-même, permettra aux clients d’avoir accès aux mêmes pièces et outils utilisés par Apple lors de la réparation des iPhones.

Pour l’instant, l’initiative couvre l’iPhone 12 et l’iPhone 13, mais plus tard, d’autres produits tels que les ordinateurs Mac avec un processeur M1 seront ajoutés.

Tout le monde sera un génie : Apple facilitera la tâche des clients qui souhaitent réparer leur iPhone

Très peu de marques d’appareils Android ont décidé d’oser mener une initiative similaire à celle d’Apple. Seules des entreprises minoritaires comme Fairphone fournissent les outils nécessaires pour réparer, et même mettre à niveau, les capacités mobiles sans trop d’effort.

Dans le cas des iPhones, les clients pourront acheter les pièces, les outils et les manuels de réparation nécessaires pour réparer leurs téléphones. Des processus aussi courants que le changement d’écran ou de vitre arrière peuvent être effectués à la maison, en suivant les étapes indiquées par Apple.

La nouvelle est sans aucun doute surprenante, car Apple maintient sa position depuis des années, déclarant que laisser les clients réparer leurs propres appareils peut être « dangereux ». Cependant, il semble que la pression exercée par les régulateurs de certains gouvernements semble avoir eu un effet.

La mesure entrera en vigueur en 2022. Depuis, des outils et composants tels que des écrans, des batteries ou des modules caméra des iPhone 12 et 13 seront mis à disposition des clients.

En tant qu’utilisateurs d’Android, nous espérons que peu à peu d’autres marques de smartphones décideront de suivre les traces d’Apple à cet égard, et que tôt ou tard elles permettront aux utilisateurs d’exercer leur droit de réparation de manière plus simple et sans trop de risques.

Sujets connexes : Apple, iPhone, Technologie