La famille Motorola Moto G est mise à jour avec quatre modèles de milieu de gamme : les nouveaux Moto G71, G51, G41 et G31

Ces quatre nouveaux terminaux Motorola milieu de gamme partagent la même batterie de 5 000 mAh, mais avec des vitesses de charge différentes.

Aujourd’hui est une journée très intense au sein de Motorola car en plus de lancer le Motorola Moto G Power (2022) aux États-Unis, elle vient de présenter en Europe la nouvelle génération de terminaux de la série Moto G, qui se compose de 5 modèles, un haut de gamme, le Moto G 200, dont nous avons déjà parlé récemment, et quatre autres milieu de gamme, les Moto G31, Moto G41, Moto G51 et Moto G51, que nous allons découvrir ci-dessous.

Moto G31

Le Motorola Moto G31 est le modèle le plus abordable des quatre que la filiale Lenovo a lancé aujourd’hui et son grand pari dans la gamme moyenne inférieure pour l’année 2022.

Ainsi, le Motorola Moto G31 dispose d’un écran OLED de 6,4 pouces avec une résolution FullHD + et un taux de rafraîchissement de 60 hertz et un processeur MediaTek Helio G85 qui manque de compatibilité avec les nouveaux réseaux 5G et qui est livré avec 4 Go de mémoire RAM et deux variantes de mémoire interne de 64 et 128 Go, tous deux extensibles via des cartes microSD.

Au niveau photographique, ce nouveau terminal Motorola est équipé d’un triple module caméra arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels.

Comme c’est généralement le cas avec les smartphones de la série Moto G, l’un des points forts du Moto G31 est son autonomie, car il dispose d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 10 W.

Le Motorola Moto G31 sera disponible en deux coloris : Mineral Grey et Baby Blue et sera commercialisé en Europe dans quelques semaines avec des prix à partir de 200 euros.

Moto G41

Le Motorola Moto G41 est un cran au dessus du Moto G31, mais il partage avec son petit frère certaines fonctionnalités telles que l’écran OLED de 6,4 pouces avec une résolution FullHD+ et un taux de rafraîchissement de 60 Hz, le processeur MediaTek Helio G85, les 64 et 128 Variantes de stockage interne en Go extensibles via des cartes microSD, les appareils photo secondaires ultra-larges et macro de 8 et 2 mégapixels respectivement et la batterie de 5 000 mAh.

Les principales différences entre le Moto G41 et le Moto G31 sont que le premier a deux options de 4 et 6 Go de RAM par rapport à la seule variante de 4 Go du second, que le capteur principal du Moto G41 a une résolution de 48 mégapixels et a OIS tandis que le capteur principal du Moto G31 a une résolution de 50 mégapixels et n’a pas d’OIS et, enfin, la batterie de 5 000 mAh du Moto G41 augmente la vitesse de charge rapide jusqu’à 30W.

Comme pour le modèle précédent, le Motorola Moto G41 sera disponible à l’achat en Europe en deux coloris : Meteorite Black et Pearl Gold au cours des prochaines semaines avec un prix de 250 euros pour la version 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne .

Moto G51

Le Motorola Moto G51 est une version raccourcie du Moto G200, car il possède un écran LCD de 6,8 pouces avec une résolution FullHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 480+ compatible avec les nouveaux réseaux 5G qui arrive accompagné de deux variantes de mémoire interne de 64 et 128 Go et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 10 W.

Dans la section photographique, ce terminal dispose d’une configuration de caméra arrière très similaire à celle du Moto G31 avec un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. La différence entre les deux appareils est que la caméra grand angle du Moto G51 peut enregistrer des vidéos en qualité 1080p à 60 ips, tandis que le Moto G31 ne peut enregistrer des vidéos qu’en qualité 1080p à 30 ips.

Quant au reste des caractéristiques du Motorola Moto G51, il faut souligner qu’il dispose du son Dolby Atmos et de la certification IP52 pour la résistance aux éclaboussures.

Le Motorola Moto G51 sera commercialisé en Europe en deux coloris : Indigo Blue et Bright Silver au cours des prochaines semaines avec un prix de 230 euros pour la version 64 Go de stockage interne.

Moto G71

Enfin, le Motorola Moto G71 est un terminal milieu de gamme qui partage certaines caractéristiques avec le Moto G31 comme son écran OLED de 6,4 pouces avec une résolution FullHD+ à 60 hertz et sa configuration caméra arrière, à la différence que le capteur ultra grand angle , tout comme le Moto G51, il peut enregistrer des vidéos en qualité 1080p à 60 ips.

La grande différence de cet appareil par rapport à ses petits frères se trouve dans son processeur, puisqu’il est équipé d’un Qualcomm Snapdragon 695, un chipset à huit cœurs, fabriqué en 6 nanomètres et compatible avec les réseaux 5G qui a été présenté il y a quelques années seulement. il y a des semaines.

Ce processeur est accompagné d’une seule option de mémoire RAM de 6 Go et d’une seule version de stockage interne de 128 Go, extensible via des cartes microSD.

Quant au reste des fonctionnalités, nous devons souligner que le Motorola Moto G71, comme le Moto G41, dispose d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 30 W, avec un son Dolby Atmos et une résistance à l’eau IP52.

Le Motorola Moto G71 sera disponible en Europe en trois coloris : Arctic Blue, Neptune Green et Iron Black dans quelques semaines pour un prix de 300 euros.

