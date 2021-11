Le Motorola Moto G Power (2022) est officiel avec un écran 90 hertz, Helio G37 et une batterie de 5000 mAh

Le Motorola Moto G Power (2022) possède un appareil photo principal de 50 MP, un appareil photo selfie de 8 MP et Android 11 comme système d’exploitation.

Motorola continue d’améliorer son catalogue de terminaux abordables et, ainsi, après avoir récemment présenté son nouveau smartphone bas de gamme, le Motorola Moto G51, vient de lancer son nouveau mobile d’entrée de gamme, un Motorola Moto G Power (2022) qui a un écran de 90 hertz, avec un processeur MediaTek Helio G37 et une grosse batterie de 5 000 mAh.

Motorola Moto G Power (2022)

Motorola Moto G Power (2022) spécifications Filtrer Écran IPS de 6,5 pouces, résolution HD+ (720 x 1600 pixels), taux de rafraîchissement 90 Hz Processeur MediaTek Helio G37 RAM 4 Go Système opératif Android 11 fonctionnant sous My UX Espace de rangement 64/128 Go extensible via carte microSD Appareils photo Quatre caméras arrière : capteur principal 50 mégapixels f/1.8, capteur de profondeur 2 mégapixels f/2.4 et capteur macro 2 mégapixels f/2.4. Avant : 8 mégapixels, f/2,0, Batterie 5 000 mAh, charge rapide 10 W Autres 4G, double SIM, double Wifi, Bluetooth 5.0, lecteur d’empreintes digitales arrière, radio FM, USB type C, prise casque 3,5 mm Prix A partir de 175 euros pour changer

Le nouveau Motorola Moto G Power (2022) suit une ligne de conception continue par rapport aux derniers modèles de la gamme Moto G avec une partie avant presque sans cadre couronnée par un trou dans l’écran situé au centre où se trouvent la caméra frontale et une caméra. logé à l’arrière avec un module triple caméra situé verticalement sur le côté gauche et un lecteur d’empreintes digitales situé au centre, sur lequel le logo du fabricant apparaît imprimé.

Si l’on se concentre sur ses spécifications, le Motorola Moto G Power (2022) dispose d’un écran IPS de 6,5 pouces avec la même résolution que son prédécesseur, un Motorola Moto G Power (2021) qui a été présenté en janvier de cette année, HD + de 720 x 1600 pixels, mais avec un taux de rafraîchissement qui passe à 90 Hz.

Le processeur choisi pour déplacer ce terminal a également changé par rapport à son prédécesseur, car alors qu’il montait un Qualcomm Snapdragon 662, le Motorola Moto G Power (2022) parie sur le MediaTek Helio G37, un chipset à huit cœurs qui manque de connectivité 5G et qui est livré avec 4 Go de RAM et deux versions de stockage interne de 64 et 128 Go extensibles par cartes microSD.

Dans la section photographique, cette nouvelle génération de Motorola Moto G Power a également amélioré son appareil photo principal par rapport à la version précédente, puisqu’il est équipé d’un capteur de 50 mégapixels avec une ouverture focale f/1.8 par rapport au capteur de 48 mégapixels avec celui compté le Motorola Moto G Power (2021).

Le reste des capteurs photographiques du Motorola Moto G Power (2022), à la fois les deux capteurs secondaires du module arrière et le capteur de l’appareil photo pour les selfies, sont les mêmes que ceux de son prédécesseur : un capteur de profondeur de 2 mégapixels avec un focale d’ouverture f/2,4 et un capteur macro de 2 mégapixels avec la même ouverture focale que le précédent à l’arrière et un capteur de 8 mégapixels avec une ouverture focale f/2,0 à l’avant.

Un autre point fort que le Motorola Moto G Power (2022) hérite de son prédécesseur est son autonomie, puisqu’il dispose d’une grosse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 10W.

Au niveau connectivité, ce nouveau terminal Motorola dispose de la 4G, du Dual SIM, du double Wifi, du Bluetooth 5.0, d’un lecteur d’empreintes digitales au dos, de la radio FM, de l’USB-C et d’une prise casque 3,5 millimètres.

En tant que système d’exploitation, le Motorola Moto G Power (2022) utilise Android 11 sous sa propre couche de personnalisation, My UX.

Motorola Moto G Power (2022) : disponibilité et prix

Le Motorola Moto G Power (2022) a été officiellement présenté aux États-Unis et sera disponible dans ce pays début 2022 dans une seule couleur : Dark Grove.

Les prix officiels de lancement sur le marché du Motorola Moto G Power (2022) aux États-Unis sont les suivants :

Motorola Moto G Power (2022) 4/64 Go : 199 dollars, environ 175 euros pour changer.

Motorola Moto G Power (2022) 4/64 Go : 249 $, environ 220 euros pour changer.

Motorola n’a pas encore révélé quand ce nouveau terminal sera disponible en dehors des États-Unis, nous n’aurons donc pas d’autre choix que d’attendre l’année prochaine pour connaître la date d’arrivée du Motorola Moto G Power (2022) dans notre pays.

