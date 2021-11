Cette application de productivité vous permet littéralement de détruire vos tâches (et c’est aussi gratuit)

Task Destroyer n’est pas un gestionnaire de tâches normal, beaucoup moins sérieux, mais il est assez amusant et aussi gratuit pour un temps limité… Lancez-le et téléchargez-le !

Sur la plate-forme Android, il existe des applications pour pratiquement tout faire, même si la vérité est qu’avec la pandémie et la montée du télétravail, ce qui a le plus proliféré ces derniers temps, ce sont des outils et des applications utiles pour améliorer notre productivité, partager des horaires ou des notes et gérer tâches quotidiennes.

Ici nous allons présenter, en fait, un outil de gestion de tâches, mais dans ce cas très différent car Task Destroyer n’est pas une application de productivité à utiliser, ni sérieuse, mais plutôt une expérimentation à mi-chemin entre la gestion de nos projets et un jeu vidéo , profitant de la tendance croissante de la gamification.

La partie de la fonctionnalité de Task Destroyer est qu’elle va nous aider efficacement à garder une trace de nos tâches et de nos progrès, mais oublions une interface de type business sobre au préalable, car nous le ferons vraiment autour d’un jeu vidéo basé sur un environnement spatial.

En fait, utiliser Task Destroyer est aussi simple que de créer nos tâches en définissant le titre, l’image, son niveau de santé ou de complication, les couleurs, la taille et bien d’autres paramètres. Une fois créés, nous pouvons les placer n’importe où dans l’espace, en organisant la liste des tâches en attente à notre guise.

Vous devrez peut-être expliquer à votre patron pourquoi vous jouez avec votre mobile pendant les heures de travail, et il n’aimera probablement pas ce que vous lui direz, mais au moins avec Task Destroyer ce sera beaucoup plus amusant de gérer vos tâches.

À partir de là, nous suivrons au fur et à mesure de notre progression, en utilisant le navire et les armes disponibles pour attaquer et endommager la tâche petit à petit jusqu’à ce qu’elle soit complètement détruite une fois terminée.

Comme vous le verrez, la fonctionnalité est évidemment extrêmement basique, mais l’application est également assez amusante, et surtout elle laisse le paradigme d’un gestionnaire de notes et de tâches commun pour gamifier l’expérience de contrôle de notre vie quotidienne.

De plus, pour une durée limitée, cela ne coûte rien, vous pouvez donc le télécharger sur Google Play et l’essayer sans rien payer. Task Destroyer pèse un peu plus de 40 mégaoctets et est compatible avec les versions Android 5.1 ou supérieures.

Il ne nécessite pas de connexion Internet et possède de nombreuses armes, des éléments de personnalisation et un mode de sauvegarde automatique, ainsi que la possibilité de collecter des étoiles lorsque nous détruisons des tâches pour débloquer plus de contenu du magasin intégré.

